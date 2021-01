Wittgenstein Als Kinder des göttlichen Vaters erkennbar sein und Barmherzigkeit zeigen - das wünscht sich Pfarrerin Christine Liedtke.

„Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist“ - dieses Wort aus dem Lukas-Evangelium steht als Jahreslosung über 2021. Eine Ermutigung für alle Menschen, die das vergangene Jahr als unbarmherzig empfunden haben. Hier weitere Gedanken zur Jahreslosung aus dem Wittgensteiner Kirchenkreis.

Von Gott lernen

Ermutigung schwingt auch in den Gedanken von Pfarrerin Christine Liedtke aus Girkhausen mit, die zudem nochmal genauer auf das Bild des Vaters blickt: „Kinder gucken sich ganz viel von ihren Eltern ab. Ein gutes Vorbild ist - neben der Liebe - fast die ganze Erziehung. Jesus sagt: Lernt von Gott! Gott lässt sich erbarmen - erbarmt ihr euch auch! Ganz konkret benennt Jesus dann, was es heißt, barmherzig zu sein: verdammt nicht, richtet nicht, vergebt einander, gebt reichlich! Das sind Verhaltensweisen, an denen wir Christen erkannt werden. Hand aufs Herz: Sind wir gut erkennbar - als Kinder unseres göttlichen Vaters?“

Die weiteren Autoren

Presbyter Georg Bender aus Bad Berleburg, Presbyter Christian Schneider aus Schwarzenau, der Erndtebrücker Pfarrer Jaime Jung, die Geschäftsführerin des Abenteuerdorfes Silke Grübener und Pfarrer Dieter Kuhli aus Bad Laasphe haben ebenfalls aufgeschrieben, was ihnen zur Jahreslosung einfällt. Mehr davon am Montag ab 18 Uhr.