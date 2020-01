Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ein Anker für die Klinik

„Ich bedauere sehr, dass uns Herr Dr. Melz als Ärztlicher Direktor verlassen wird. In den letzten Jahren habe ich ihn als Kollegen sehr zu schätzen gelernt, es war immer eine gute und ehrliche Zusammenarbeit. Sehr dankbar bin ich vor allem für seine Unterstützung während meiner Elternzeit. In dieser Zeit war er ein Anker für die Klinik. Auch wenn ich seinen Weggang sehr schade finde, kann ich die Entscheidung als junge Mama nachvollziehen, denn die Familie ist letztlich das wichtigste Gut. Ich wünsche ihm im Namen der gesamten Geschäftsführung alles Gute für seinen neuen Weg und bin froh, dass er uns auch weiterhin als Notarzt verbunden bleibt“, so Sabine Raimund, Klinikgeschäftsführerin der VAMED Kliniken in Bad Berleburg.