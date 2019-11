Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Drohende Ungerechtigkeit bei den Löhnen

Das Bundesteilhabegesetz hat nicht nur Auswirkungen auf das Wohnumfeld von Menschen mit Behinderung, sondern auch auf die Werkstätten. Dr. Andreas Neumann, Geschäftsführer des AWO-Kreisverbandes, erläutert, dass zum 1. Januar 2020 die Löhne in den Werkstätten steigen werden. In vier Stufen sollen die Arbeitsentgelte der niedrigsten Gruppierung von 80 auf 119 Euro bis zum 1. Januar 2023 steigen. Sie sind an die Berufsausbildungsbeihilfe gekoppelt.

Schon jetzt zahlt die AWO leistungsabhängige Löhne, so Neumann. Wenn aber die Löhne steigen, könne die Werkstatt diese Preissteigerung nicht an die Auftraggeber weitergeben, befürchtet er Umsatzeinbußen. Das hieße, dass der Gewinn, aus dem sich die Löhne speisen, gleich bliebe. Wenn dann umverteilt werden müsse, weil die Löhne der bisher weniger verdienenden angehoben werden müssen, müssten die der leistungsstärkeren Mitarbeiter sinken, beschreibt Neumann eine drohende Ungerechtigkeit.