Dr. Schmidt fühlt den Laasphern seit 30 Jahren auf den Zahn

Bad Laasphe An sich sollten nicht nur wegen Silvester die Sektkorken knallen. Doch Corona verhindert das. Derweil zeichnet sich ein Nachfolger ab.

30 Jahre Zahnarzt-Praxis Dr. Harald Schmidt im Haus Bahnhofstraße 2 – da sollten beim runden Geburtstag zum Jahreswechsel eigentlich nicht nur wegen Silvester die Sektkorken knallen. Doch daraus wird erst einmal nichts – wegen Corona. Aber das Praxis-Team will 2021 nachfeiern. Auf jeden Fall. Unterdessen zeichnet sich ein Nachfolger für den 58-Jährigen ab.

Im Wartezimmer

Wer im Wartezimmer von Zahnarzt Dr. Harald Schmidt Platz nehmen möchte, wird im Moment feststellen: Drei von sechs Sesseln für die Patienten sind herumgedreht. Abstand halten, Corona lässt schön grüßen. Aber ein volles Wartezimmer gebe es in seiner Praxis ohnehin nicht, so Dr. Schmidt – weil die Patienten feste Termine bekommen. „Bestellpraxis“ heißt das Konzept. „Und wenn jemand anruft, der Schmerzen hat, der kommt auch am gleichen Tag noch an die Reihe.“ Versprochen. Außerdem zeige sich, dass gerade die älteren Risiko-Patienten von sich aus fragen: Muss ich diesmal wirklich zur zweiten Kontrolle im Jahr kommen? Und nicht so dringende Behandlungen lieber verschieben.

Die Hygiene

Aber: „Im Grunde hat sich bei den Hygiene-Abläufen in der Praxis nichts geändert“, sagt Dr. Schmidt. Schon im Dezember 2016 hat er zum Beispiel „eigeninitiativ“ die Hygiene-Empfehlungen der Kommission für Krankenhaus-Hygiene und Infektionsprävention beim Robert-Koch-Institut erfüllt, die bei der Aufbereitung von Medizinprodukten gefordert sind. Oder: Die Computer-Tastaturen in den Behandlungsräumen basieren schon seit Jahren auf Folien, die zwischendurch schnell mal gründlich abgewischt und desinfiziert werden können. Und mit Mundschutz, mit Einmal-Handschuhen arbeite das Team ohnehin schon seit 30 Jahren, so der Mediziner. Dazugekommen seien in den letzten Corona-Monaten allerdings Gesichtsvisiere, mit denen sich besser arbeiten lasse als mit der klassischen Mund-Nase-Bedeckung für den Alltag.

Und: Seit etwa einem Monat unterzieht sich das Praxis-Team wöchentlich einem Corona-Schnelltest, Ergebnis nach einer halben Stunde. „Dann sind wir auf der sicheren Seite“, sagt Dr. Schmidt – „und die Patienten auch“.

Der Einzug

30 Jahre Zahnarzt-Praxis Dr. Harald Schmidt – so lange wie der Zahnmediziner selbst ist nur Jutta Buschhausen (52) im Team dabei. „Sie hat die Praxis mit aufgebaut“, sagt Schmidt. „Hier passt doch keine Praxis rein“, habe sie damals über die Räume in der 1. Etage des Hauses Bahnhofstraße 2 gesagt, die kurz zuvor ein Medizin-Labor geräumt habe. So erinnert sich Buschhaus im Gespräch. Und doch habe die komplette Neugründung auf 120 Quadratmetern damals funktioniert. Bis heute.

Die Erinnerungen

Immerhin schon 28 Jahre wirkt Daniela Achenbach (48) mit – auch sie ein Gesicht, das den meisten Patienten vertraut ist. „Da ist ganz schön, dass man seit so langer Zeit im Team ist“, fühlt sie sich wohl an ihrem Arbeitsplatz. Und auch Jutta Buschmann betont „die Verbundenheit zu den Patienten, die man oft schon lange Jahre kennt“. Sie erinnert sich an die zahlreichen Auszubildenden, „die wir hier begleitet haben – das lässt man zum Praxis-Jubiläum doch schon mal Revue passieren“. Im Team seien mit der Zeit viele Freundschaften entstanden, sagt Buschmann. Im Grunde sei das ganze Team miteinander befreundet.

Die Anfänge

„Als ich die Praxis am 1. Januar 1991 gegründet habe, hatte ich keine zeitliche Perspektive“, erinnert sich Dr. Schmidt. Damals, als junger Mensch Ende 20, sei sein Ziel gewesen, „dass die Praxis erst einmal ans Laufen kommt“. Das Besondere damals: „Wir haben die Patienten-Daten von Anfang an ohne Karteikarten geführt“, so der Zahnmediziner – „nämlich computergestützt“. In ganz Deutschland habe es zu dieser Zeit nur einige wenige Praxen gegeben, die dazu den Mut hatten.

Die Gegenwart

30 Jahre eigene Praxis – „das ist eine schöne Bestätigung dafür, dass man gute Arbeit geleistet hat“, freut sich Dr. Schmidt. Die Patienten-Zahl sei konstant geblieben, „wir haben immer gut zu tun“. Das Niveau von rund 850 Patienten pro Quartal habe sich schon in den ersten Jahren ergeben – und bis heute gehalten.

Die nächsten 30 Jahre

Und wie sieht es in den nächsten 30 Jahren aus? Dr. Schmidt geht auf die 60 zu und muss sich – wie viele seiner älteren Kollegen auch – um einen Nachfolger kümmern. Doch da braucht er sich offenbar keine Sorgen zu machen, denn: Sohn Simeon (31), gelernter Zahntechniker, ist voraussichtlich im kommenden Sommer mit dem Studium der Zahnmedizin in Marburg fertig. Und nach einem Jahr der üblichen Assistenz-Zeit in einer fremden Praxis „plant er in etwa zwei Jahren in Bad Laasphe dazuzustoßen“, freut sich der Vater schon jetzt auf eine Zusammenarbeit. Fünf Jahre solle sie dauern, so Dr, Schmidt, um die Patienten an einen endgültigen Wechsel zu gewöhnen.

Das Team

Zum Team der Zahnarzt-Praxis Dr. Harald Schmidt gehören neben dem Chef vier Zahnmedizinische Fachangestellte sowie eine Auszubildende.

Bereits von Anfang an dabei ist Jutta Buschhaus (52) – und Daniela Achenbach (48) wirkt immerhin schon seit 28 Jahren mit. Es rücke aber auch neues Personal nach, betont Dr. Schmidt.

Seit sieben Jahren inklusive ihrer Ausbildung im Team: Lisa Bernshausen (23) – „eine unverzichtbare Kraft“, so der Zahnmediziner, die vielleicht gemeinsam mit Sohn Simeon „die nächsten 30 Jahre voll“ mache. Als Teilzeitkraft seit Ende 2019 im Einsatz ist Kübra Tunc (28). Die neue Auszubildende seit 1. August ist Rümeyza Turkac (16).

Und der Beruf habe sich mit der Zeit durchaus verändert, so Dr. Schmidt – „da ist es mit der Assistenz am Behandlungsstuhl nicht getan“. So seien die Aufgaben an der Rezeption inklusive Abrechnungen „schon sehr umfangreich“.

Die Ältesten im Team auf einen Blick: Die beiden Zahnmedizinischen Fachangestellten Jutta Buschhaus (rechts), Daniela Achenbach und Dr. Harald Schmidt.

Zur Person: Dr. Harald Schmidt

Zum Zahnarzt-Beruf gefunden habe er nach seinem Abitur 1981 am Städtischen Gymnasium in Bad Laasphe, erzählt Dr. Harald Schmidt, gebürtig aus Fischelbach.

Er studiert in Marburg Zahnmedizin und schreibt seine Doktorarbeit über mögliche Alternativen zum Gold als Zahnersatzlegierung, ganz konkret über den Verbund von Keramik mit dem Nicht-Edelmetall Dentitan – eine Legierung aus Cobalt, Chrom, Molybdän und Titan, die als medizinisch unbedenklich gilt.

Nach seiner Assistenz-Zeit in einer Zahnarzt-Praxis im hessischen Niederweimar kehrt Dr. Schmidt in seine Heimat zurück.

Auch beim FC Laasphe macht er sich seit seiner Jugend einen Namen – als erfolgreicher Mittelstürmer, der sehr gut Tore schießen kann. Als Dr. Schmidt 2001 die 1. Mannschaft des FC verlässt, ist er 39.