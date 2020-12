Dorfjugend Wingeshausen vertreibt 2020 keine bösen Geister

Alle Jahre wieder an Silvester vertreibt die Dorfjugend Wingeshausen böse Geister - und tut Gutes mit dem Erlös. Auf unserem Bild steckt Maximilian Kiersch übrigens im Bärenkostüm.

Wingeshausen Da das Corona-Virus stärker ist als Traditionen, muss die Aktion für den guten Zweck gekippt werden. Die Jugend bittet nun um Spenden.

Maximilian Kiersch aus Wingeshausen ist Werkzeugmechaniker in der Ausbildung bei der Firma Busch-Jaeger in Aue, arbeitet nebenbei bei den „Blockhaus-Typen“. Seit anderthalb Jahren ist der 19-Jährige 1. Vorsitzender der Dorfjugend Wingeshausen, die am letzten Tag des Jahres durchs den Ort zieht, böse Geister vertreibt und mit dem dabei gesammelten Erlös Gutes tut. Da das Corona-Virus auch stärker ist als Traditionen, muss das Vorhaben notgedrungen gekippt werden.

Wir hatten während der Lockerungen ja noch Hoffnung, wollten uns aufteilen, an verschiedenen Stationen mit 1,5 Metern Sicherheitsabstand Halt machen. Dann kam der Lockdown - und es war klar, dass wir nicht von Haus zu Haus ziehen können, man uns nicht im Dorf hören wird und wir den Dorfbewohnern fernbleiben müssen. Es gibt keine Alternative. Das ist total schade, denn die Gruppe wurde 2009 erst wieder neu ins Leben gerufen und ist inzwischen rund 20 Mitglieder stark. Jetzt macht Corona uns einen Strich durch die Rechnung.

"Kommt rein, wir haben den Ofen schon an!"

Die Vorfreude auf das alljährige Rundgehen, bei dem wir unser Unwesen treiben und uns morgens um halb fünf im Dorf treffen, das Dabeisein und auch die Gastfreundlichkeit - das war jedes Jahr für uns ein tolles Gefühl. Unvergesslich, etwas Besonderes, wenn es wieder hieß "Jungs, wollt ihr ein Bierchen?" oder "Kommt rein, wir haben den Ofen schon an!" - auch bei Matsch und Schnee. Abends am letzten Haus gab's Eierschnittchen und im Laufe des Tages reichlich Spenden. Wir geben den Erlös weiter an Organisationen, hilfebedürftige Personen und Vereine weiter.

Wir hoffen, dass die Spendenbereitschaft wie immer hoch ist, obwohl wir nicht rundgehen können.

Neue Wege gehen, Alternativen finden

Viele Veranstaltungen wie unser alljährliches Osterfeuer, das Bedienen beim Hoffest auf unserem örtlichen Sonnenhof sowie das Bedienen auf Veranstaltungen wie Hochzeiten oder Geburtstagen sind uns in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie schon ausgefallen. Deshalb hatten wir uns für die Zeit der Lockerungen etwas einfallen lassen: Wir haben unsere Zelte für Feste vermietet und somit eine kleine Einnahmequelle. Man muss neue Wege gehen, Alternativen finden.

Das Weihnachtsbaum-Sammeln im Januar könnte klappen. Die Bäume stehen ja an der Straße, einer von uns fährt Trecker, der andere lädt auf den Anhänger. Und das Ganze im Schichtbetrieb. Die Bäume brauchen wir ja fürs Osterfeuer, womit wir beim nächsten Thema wären. Wir wollen es für nächstes Jahr ins Auge fassen, aber was bis Anfang April ist... Unser Osterfeuer konnte ja in diesem Jahr schon nicht wie gewohnt öffentlich angesteckt werden. Da hatten wir bisher auch immer gute Einnahmen - die fehlen auch.

So können Sie mitmachen

> Spendenboxen stehen im Nahkauf in Aue und im Wingeshäuser Dorfladen.

> Sparkasse Wittgenstein, Verwendungszweck: Spende Dorfjugend Wingeshausen, IBAN: DE25 4605 3480 0000 4026 44.

> Außerdem kann die Spende auch elektronisch oder auf der Sparkasse und bei der Volksbank Wittgenstein vor Ort ausgeführt werden.

> In der Sparkasse in Aue und in der Volksbank in Wingeshausen hängen auch Flyer dazu aus.

> Ein Teil der Spenden wird wieder an Hilfsbedürftige oder an Organisationen weitergegeben. "Vielen Dank im Voraus!", sagt die Dorfjugend.