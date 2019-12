Hier spielt die Musik: In der Kulturhalle Dotzlar wird bis in die frühen Morgenstunden getanzt. Und am Abend wird noch der Bär „geschossen“.

Party pur Die Kulturhalle tanzt: In Dotzlar sind die Bären los!

Dotzlar. Die Gruppe „NATIVES“ heizt dem Publikum ordentlich ein – mit Chart-Hits, Dance/Electronic und Deutschrock. Aber auch Robbie Williams fehlt nicht.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die Kulturhalle tanzt: In Dotzlar sind die Bären los!

„Bärentanz“ in der Kulturhalle: Ob Nikolaus, Wolf, Wilderer, Affe mit Glatze, Schneegeist, Gorilla, Fuchs, Teufel, Attila, 100-Jähriger, Bär oder Förster – in Dotzlar verscheuchen sie die Geister zum neuen Jahr. An diese Tradition kann sich Matthias Gernand gut erinnern: Vor 20 Jahren „wurde ich 25“, sagt er, „da hab’ ich das letzte Mal mitgemacht und nochmal alles gegeben. Das war richtig genial.“

Bis in die frühen Morgenstunden

Genial war aber auch die Musik mit der Gruppe „NATIVES“ – die heizten das Publikum mit „Deichkind-Remmidemmi“ Dance/Electronic, JUMP, Deutschrock und den „Charts 80 bis aktuell“ ein. Auch Robbie Williams mit „My life“ fehlte nicht. Abgeschlossen wurde in den frühen Morgenstunden. Zum Frühstücken geht´s dann gleich weiter mit den Bären bei „Dornseifers“ um 8 Uhr in der Garage – und dann wieder zur Halle, wo dann am Abend noch der Bär „geschossen“ wird.

Hier geht’s zur Fotostrecke