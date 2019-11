So langsam haben sie sich eingespielt, die Teilnehmer des Spielenachmittags im AWO-Seniorenzentrum. Mittlerweile vier Mal hat die Veranstaltung im Foyer stattgefunden – AWO-Quartiersmanagerin Rabea Boos und auch die spielenden Senioren sind zufrieden mit dem bisherigen Verlauf.

„Zu Beginn hatte ich noch einen Berg an Spielen aufgebaut, aber die Favoriten haben sich sehr schnell herauskristallisiert“, blickt Rabea Boos zurück. „Elfer raus“ und „Mensch ärgere dich nicht“ sind die Spiele, zu denen die Senioren am liebsten greifen – heute reicht statt einem Spiele-Berg also eine übersichtliche Spiele-Sammlung vollkommen aus. „Man merkt, man kann auch mit Wenig Spaß haben. Wir haben auch eine Malecke“, erklärt die Quartiersmanagerin.

Gute Resonanz

Wittgenstein Am Montag Info-Café Das nächste Info-Café findet am Montag, 2. Dezember, ab 15.30 Uhr im AWO-Seniorenzentrum statt. An diesem Nachmittag geht es um das Thema „Sturz-Prophylaxe“. Der Referent Horst Günther spricht über Risikofaktoren, erklärt, was man unter Sturzprävention versteht und zeigt einige praktische Übungen zur Sturz-Vorbeugung.

Angenommen werde das Angebot bisher recht gut, neben den Bewohnern des Seniorenzentrums kommen auch Menschen aus dem Quartier zum Spielen in das Gebäude an der Struthstraße. „Das sind meine treuen Quartiersdamen“, sagt Rabea Boos lachend und weist auf einen Tisch, an dem sechs Frauen „Elfer raus“ spielen. Eine von ihnen kommt auch regelmäßig aus Womelsdorf in die Kernstadt – obwohl die Anfahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nicht immer unproblematisch ist.

„Es wäre schön, wenn das Angebot noch besser angenommen werden würde und noch ein paar mehr Menschen kämen“, sagt eine der „Quartiersdamen“. Sie nehmen gerne die Angebote der AWO in Anspruch, seien es Informationsveranstaltungen oder der Smartphone-Treff. Zuhause seien sie alleine, da sei es schön, sich im AWO-Seniorenzentrum zu treffen und eben beispielsweise zusammen zu spielen, sind sich die „Quartiersdamen“ einig.

Fortsetzung folgt

„Die Teilnehmer des Spielenachmittags haben hier eigentlich immer viel Spaß miteinander“, hat Rabea Boos beobachtet. In diesem Jahr wird der Spielenachmittag nicht mehr stattfinden, aber 2020 geht es definitiv weiter, versichert die Quartiersmanagerin. Zu den Spielenachmittagen sind auch immer Angehörige der Bewohner des Seniorenzentrums herzlich willkommen, betont Boos. Zwar kommt es hin und wieder vor, dass sie sich beteiligen, zum Beispiel nach oder während eines Besuchs, aber bisher sei das nicht die Regel. „Der Rahmen soll auf jeden Fall zwanglos bleiben“, macht Boos deutlich.

Sie würden sich noch viel mehr Veranstaltungen dieser Art wünschen, geben die „Quartiersdamen“ zu verstehen – „am liebsten jeden Tag“. Sie haben auch schon Wünsche und Vorschläge eingereicht. Im Vordergrund steht dabei immer, Abwechslung zu bekommen vom Alleinsein zuhause.