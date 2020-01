Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Der Bund zählt die Autos auf den Straßen

Die Verkehrsnachfrage auf Bundesautobahnen und Außerortsstrecken von Bundes- und Landesstraßen in Nordrhein-Westfalen wird mittels automatischer Dauerzählstellen kontinuierlich erfasst.

Das Netz der Dauerzählstellen auf den Straßen in Nordrhein-Westfalen besteht seit 1964/65. Der Bund richtete 1973 an Bundesfernstraßen ein eigenes Zählstellennetz ein.

In Nordrhein-Westfalen gibt es derzeit 169 Dauerzählstellen an Bundesautobahnen, davon sieben an Grenzübergängen. 113 Dauerzählstellen sind an Bundesstraßen installiert, davon acht an Grenzübergängen. 58 Dauerzählstellen an Landesstraßen, davon fünf an Grenzübergängen, und zwei Dauerzählstellen an Kreisstraßen.