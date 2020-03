Coronavirus: Zwei weitere Fälle - einer in Bad Laasphe

Siegen-Wittgenstein. Die übergroße Zahl der 31 Patienten in Siegen-Wittgenstein zeigt nur leichte Krankheitssymptome. Ihnen geht es entsprechend gut.

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen ist in Siegen-Wittgenstein auf 31 angestiegen. Im Kreisgesundheitsamt sind am heutigen Donnerstag zwei weitere positive Testergebnisse eingegangen. In dem einen Fall handelt es sich um eine Frau Mitte 20 aus Bad Laasphe, in dem anderen um eine Seniorin aus Siegen. In beiden Fällen konnte bisher nicht nachvollzogen werden, wo sie sich infiziert haben.

Die übergroße Zahl der 31 Patienten in Siegen-Wittgenstein zeigt nur leichte Krankheitssymptome. Ihnen geht es entsprechend gut. Zwei Patienten werden zwischenzeitlich im Krankenhaus behandelt, darunter die Seniorin, deren Testergebnis heute bekannt geworden ist.

Test-Ergebnisse lassen auf sich warten

Das Kreisgesundheitsamt muss aktuell leider feststellen, dass der Zeitraum, bis die Testergebnisse aus den Laboren zurückkommen, deutlich angewachsen ist. Aktuell muss mindestens mit vier Tagen Bearbeitungszeit gerechnet werden. Umso wichtiger ist es, dass getestete Verdachtspersonen sich strikt von anderen Personen fern halten, um – für den Fall dass das Testergebnis am Ende positiv ist – nicht zur Übertragung des Virus beigetragen zu haben.