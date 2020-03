Coronavirus: Verbote müssen auch kontrolliert werden

Wittgenstein. Wer kontrolliert die Erlasse der Landesregierung. Wo patrouilliert das Ordnungsamt und wo nicht?

Spielplätze sind gesperrt. Cafés und Restaurants müssen bereits am Nachmittag schließen. Das sind alles Folgen der Coronakrise und der Erlasse der NRW-Landesregierung. Doch wer kontrolliert, ob sich die Wittgensteiner daran halten. Wir haben in den Rathäusern nachgefragt.

Aus Bad Laasphe heißt es dazu: „Diese bisher nie da gewesene Ausnahmesituation stellt natürlich auch die Kommunalverwaltungen vor große Herausforderungen. Bezüglich der Kontrollen in Bad Laasphe lässt sich sagen: im Rahmen unserer Möglichkeiten werden wir tun, was wir können. Zudem vertrauen wir auf die Vernunft und Einsichtsfähigkeit der Bürgerinnen und Bürger, den Anweisungen der Behörden und Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts zu folgen und soziale Kontakte soweit es geht zu meiden. Diese Vernunft und Einsichtsfähigkeit hat sich in den vergangenen Tagen und Wochen ja bereits gezeigt. Wir bedanken uns an dieser Stelle sehr herzlich dafür!“

Und die Gemeinde Erndtebrück bennt die Probleme aus dieser Sitaution eindeutig: „Die Gemeinde Erndtebrück hat keine personellen Ressourcen, die Einhaltung der Erlasse vollständig zu kontrollieren. Schon allein die notwendigen ordnungsrechtlichen/organisatorischen Maßnahmen hinsichtlich der aktuellen Situation zu ergreifen, bindet enormes Personal. Gleichwohl wird es stichprobenweise Kontrollen geben.“







In Bad Berleburg tagt gegenwärtig der Stab für außergewöhnliche Ereignisse und berät die Folgen des Erlasses und eben auch das Thema Kontrollen.