Coronavirus: Stadt Bad Berleburg sperrt öffentlichen Gebäude

Bad Berleburg. Die Stadt reagiert auf die heutige Information der Landesregierung. Nur Bürgerbüro und Tourist-Info bleiben geöffnet.

Alle städtischen Einrichtungen der Stadt Bad Berleburg werden mit sofortiger Wirkung für den öffentlichen Betrieb gesperrt. Das hat der Stab für außergewöhnliche Ereignisse bei der Stadt Bad Berleburg beschlossen, den Bürgermeister Bernd Fuhrmann heute aufgrund der Ausbreitung des Corona-Virus einberufen hat.

Die Entscheidung betrifft die Stadtbücherei ebenso wie das Rothaarbad, die Dorfgemeinschaftshäuser und Turnhallen. Ministerpräsident Armin Laschet hatte am Nachmittag in einer Pressekonferenz darüber informiert, dass ab Montag der Unterricht an allen Schulen in Nordrhein-Westfalen ruht und Kinder auch nicht mehr in Kindertagesstätten gebracht werden sollen. Darüber hinaus schließt das Land alle eigenen kulturellen Stätten und empfiehlt dies ebenfalls den Kommunen in NRW.

„Diesen Maßnahmen schließen wir uns an“, erklärt Bürgermeister Bernd Fuhrmann. „Wir sind uns darüber im Klaren, dass wir damit einen großen Teil des öffentlichen Lebens einstellen, aber wir unternehmen alles, was nötig ist, um die Ausbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen. Wir bitten alle Betroffenen um Verständnis zum Schutz unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger.“ Das Bürgerbüro im Rathaus und die Tourist-Info im Bürgerhaus am Markt bleiben weiterhin als wichtige Anlaufstellen geöffnet.

Not-Betreuungsangebot

Die Einstellung des Schulbetriebes darf nicht dazu führen, dass Eltern, die in unverzichtbaren Funktionsbereichen - insbesondere im Gesundheitswesen – arbeiten, wegen der Betreuung ihrer Kinder im Dienst ausfallen. Deshalb muss laut NRW-Schulministerium in den Schulen während der gesamten Zeit des Unterrichtsausfalls ein entsprechendes Betreuungsangebot vorbereitet werden.

Hiervon werden insbesondere die Kinder in den Klassen 1 bis 6 erfasst. Die Betreuung der Kita-Kinder soll laut Landesregierung NRW in den nächsten Tagen einheitlich in den Kreisen und Städten geregelt werden. Sobald hierzu nähere Informationen vorliegen, wird die Stadt diese weitergeben.