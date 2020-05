Corona: Volksbank bietet Unterstützung für Unternehmen

Volksbank Wittgenstein berät über besonderes Programm mit Krediten der KfW-Bank für kleine und mittelständische Unternehmen.

Bad Berleburg. In der Corona-Pandemie sind die Sorgen gerade bei kleinen und mittleren Betrieben groß. Viele kämpfen mit Umsatzeinbußen und rückläufigen Aufträgen bei oftmals gleichbleibenden Kosten. Jetzt kommt es auf die Hausbanken als verlässlicher Partner an, damit Betriebe gut durch die Krise kommen.

So ist die Hausbank der zuständige Ansprechpartner für Förderungen durch die KfW. Am Beispiel der Volksbank Wittgenstein lässt sich das Verfahren erläutern. Ein Beispiel ist der VR Smart flexibel Förderkredit, eine KfW-förderungsfähige Finanzierungslösung. Der Förderkredit orientiert sich an dem „KfW-Sonderprogramm 2020 – etablierte und junge Unternehmen“. Er richte sich insbesondere an kleine und mittlere Unternehmen, die mindestens drei Jahre am Markt bestehen und durch die Corona-Pandemie vorübergehend in wirtschaftlichen Schwierigkeiten sind. Der VR Smart flexibel Förderkredit eigne sich vor allem auch für Selbstständige und Kleinstunternehmer mit zehn oder weniger Mitarbeitern, teilt die Volksbank mit.

Bis zu 100.000 Euro möglich

Kunden könnten diesen Förderkredit in einer Höhe zwischen 5000 bis maximal 100.000 Euro bei der Volksbank Wittgenstein anfragen. Die Kreditanfrage werd innerhalb weniger Minuten entschieden, der Abschluss ist in der Bank, aber auch bequem von zuhause aus möglich. Sicherheiten sind dafür nicht erforderlich. Unternehmer sollten für die Anfrage lediglich ihren Ausweis, die Gewinn-und-Verlust-Rechnung oder Einnahmenüberschussrechnung der letzten beiden Geschäftsjahre sowie die Betriebswirtschaftliche Auswertung 12/2019 für die Informationen zu den Jahresumsätzen aus 2019 bereithalten.

Laufzeit bis zu zehn Jahre

Die Laufzeit betrage je nach Anforderung des Kunden bis zu zehn Jahre, bei einem Zinssatz ab 1 Prozent pro Jahr. Zudem können Kunden bis zu zwei tilgungsfreie Jahre in der Anlaufzeit wählen. Ausgezahlt wird das Geld zeitnah, wenn alle Unterlagen vollständig sind und die Genehmigung der KfW vorliegt. Ein solcher Förderkredit könne helfen, Zahlungsengpässe in der Corona-Krise zu überbrücken, die selbst Unternehmen mit eigentlich gesundem wirtschaftlichen Fundament in Gefahr bringen könnten. Denn auch wenn der Bund kleineren Betrieben Soforthilfen gewähre, reichten diese möglicherweise nicht aus, gerade, wenn eine längere Durststrecke zu überstehen sei.

Die Volksbank Wittgenstein möchte mit ihrem Förderkredit gezielt den kleinen und mittelständischen Betrieben in der Region helfen, bestmöglich durch die Krise zu kommen. Weitere Informationen zum VR Smart flexibel Förderkredit bekommen Betriebe bei den Firmenkundenberatern Thomas Dienst, Jan Saßmannshausen und Matthias Limper der Volksbank Wittgenstein oder auf der Webseite der Bank im Bereich Firmenkunden.

Über die VR Smart Finanz

Die VR Smart Finanz ist in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken subsidiärer Partner für einfachste Mittelstandslösungen. Sie ist damit die Expertin für Finanzierungslösungen für den regional verwurzelten Mittelstand und die Geschäfts- und Gewerbekunden der Genossenschaftsbanken. Das Leistungsspektrum umfasst Lösungen für Leasing, Mietkauf und Kredit sowie digitale Services rund um den Finanzierungsalltag. Die Stärke der VR Smart Finanz sind treffsichere und digital gestützte Finanzierungsentscheidungen in Echtzeit – ob im Beratungstermin vor Ort oder über eine Online-Abschlussstrecke auf den Webseiten der Volksbanken Raiffeisenbanken.

Weitere Informationen unter: www.vr-smart-finanz.de