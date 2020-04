Veranstaltungsstopp Corona: Schützenfest in Elsoff findet nicht statt

Elsoff. Auch der Schieß und Schützenverein Elsoff hat eine schwere Entscheidung getroffen.

Aufgrund der Corona Pandemie und dem derzeit gültigen Verbot für Großveranstaltungen findet auch das Elsoffer Schützenfest in diesem Jahr nicht statt. Die für den 30. und 31. Mai geplanten Feierlichkeiten muss der Schieß- und Schützenverein Elsoff leider absagen und bedauert das sehr: „Aber die Gesundheit und das Wohl der Vereinsmitglieder und Gäste haben an dieser Stelle Vorrang“, so Vorsitzender Rüdiger Knebel.