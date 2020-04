Corona: Ordnungsamt muss in Berleburg zwei Mal eingreifen

Bad Berleburg. Bis auf zwei Fälle in der Kernstadt hatte das Ordnungsamt bei seinem Kontrollen des Kontaktverbots an Ostern wenige Verstöße festgestellt.

Das Ordnungsamt der Stadt Bad Berleburg war in den vergangenen Tagen verstärkt im Einsatz, musste aber nur zwei Mal eingreifen: Auf dem Stöppel hatten sich junge Leute versammelt.

Es war ein insgesamt sehr ruhiges Oster-Wochenende in Bad Berleburg. Das ist bei der Videokonferenz des SAE (Stab für außergewöhnliche Ereignisse) am Dienstag deutlich geworden. An Gründonnerstag und an Karfreitag mussten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jeweils einmal tätig werden, abgesehen davon gab es keine Auffälligkeiten während der Kontrollen.

An Gründonnerstag war das Ordnungsamt auf eine Gruppe Jugendlicher aufmerksam geworden, die auf dem Sportplatz am Stöppel gemeinsam Fußball spielten. An Karfreitag hatten sich junge Erwachsene ebenfalls im Bereich des Stöppels zu einer Party getroffen. Aufgrund der Größe des Geländes riefen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ordnungsamts in beiden Fällen die Polizei zur Unterstützung. Die Personalien der Beteiligten wurden aufgenommen.

Für das Oster-Wochenende waren die Streifen des Ordnungsamts noch einmal verstärkt worden und hatten auch Stichproben in den Supermärkten gemacht. Bis auf die zwei geschilderten Fälle waren die Kontrollen unauffällig.