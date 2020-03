Corona: Bad Laaspher „Kinosnack-Taxi“ kommt bestens an

Bad Laasphe. Kino-Betreiber Winterhoff ist auch die nächsten Wochenenden mit Lieferungen bis zur Haustür unterwegs. Und die "Einkaufshilfe" läuft weiter.

Das „Kinosnack-Taxi“, mit dem das Bad Laaspher Residenz-Kino-Center von Kai Winterhoff seit ein paar Tagen Popcorn, Nachos, Getränke und weitere Sachen, die zu einem Film dazugehören, direkt bis zur Haustür liefert, kommt offenbar bestens an. „Hilfe! Ihr seid der Wahnsinn!“, schreibt Winterhoff im Facebook-Profil des Kino-Centers. „Ihr habt uns in den letzten Stunden so mit Bestellungen überrannt, dass wir kaum noch hinterher kommen.“

Seit Samstag fährt das Kino-Team „durch Bad Laasphe und benachbarte Ortschaften“, aber auch nach Erndtebrück sowie ins hessische Biedenkopf und liefert die bestellten Filmsnacks bis vor die Haustür – wegen Corona natürlich ohne persönlichen Kontakt. „Ihr bestellt per Privatnachricht auf unserer Facebook-Seite“, erklärt Winterhoff via Facebook noch einmal das System. „Gezahlt wird entweder passend in einem geschlossenen Briefumschlag (o.ä.) oder per Paypal.“

Dank an die Unterstützer

In einem „Update“ vom Montag bedankt sich Winterhoff „für die Vielzahl an positiven Rückmeldungen, angebotener Unterstützung und lieben persönlichen Nachrichten“. Das gebe „Kraft weiterzumachen“. Winterhoff erzählt: „Die letzten zwei Wochen waren sehr aufreibend – und es war schön mit dem ,Kinosnack-Taxi‘ nach vielen Telefonaten und Warteschleifen, um bürokratische Sachen zu klären, mal wieder etwas wirklich Produktives zu tun.“

Winterhoffs Ankündigung: „Wir werden mit dem ,Kinosnack-Taxi‘ auch an den kommenden Wochenenden durch Wittgenstein und das benachbarte Hessen fahren“ – Bad Laasphe und Umgebung jeden Tag, außerdem Berleburg, Erndtebrück, Biedenkopf und Steffenberg im täglichen Wechsel, je nach Bestellungslage. „Mit eurer Hilfe werden wir die schwierige Zeit überstehen – und uns hoffentlich ganz bald wieder im Kino sehen“, ist der Kino-Betreiber zuversichtlich.

Neue Aktion: "Hilf deinem Kino!"

Stichwort „Einkaufshilfe“ für Nachbarn, die zweite Aktion des Kino-Centers: Hier verweist Winterhoff potenzielle Helfer an die Stadt Bad Laasphe, wo man sich per Facebook oder E-Mail registrieren lassen könne. „Wir machen auch mit“, ergänzt der Kino-Betreiber. Zugleich habe die Stadt „eine Hotline eingerichtet, an die sich Hilfsbedürftige wenden können, wenn sie etwas benötigen.“ Dann werden die Unterstützer informiert – und können aktiv werden.

Unterdessen wirbt der Bad Laaspher Kino-Betreiber Kai Winterhoff bei den Kino-Fans für eine neue Aktion: „Hilf deinem Kino!“ Seim konkreter Aufruf: „Ihr sitzt zuhause und habt einen Bildschirm mit Online-Zugang frei? Über den folgenden Link könnt ihr uns ganz einfach unterstützen, indem ihr euch Werbung wie bei uns im Kino anschaut. Wählt unser Kino aus – und mit jedem angeschauten Spot, sorgt ihr für das Überleben unseres Kinos“: http://hilfdeinemkino.de