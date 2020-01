„Für die nächsten Sitzungen der Ausschüsse Soziales, Bildung, Sport und Kultur sowie möglicherweise Haupt- und Finanzausschuss“ hat die Bad Berleburger CDU-Fraktion inzwischen „einen ausführlichen Situationsbericht“ möglichst in schriftlicher Form zum Thema „Sportförderung aus Bundesmitteln“ beantragt.

Konkret möchte CDU-Fraktionsvorsitzender Eberhard Friedrich von der Stadtverwaltung wissen: Wann sind diese Fördermittel verfügbar? Was ist damit genau geplant? Und: Ist schon eine Ausschreibung für Arbeiten erfolgt beziehungsweise wann sind eventuelle Baumaßnahmen damit geplant?

Die nächste Sitzung des Ausschusses für Soziales, Bildung, Sport und Kultur ist in der kommenden Plenarwoche für Mittwoch, 12. Februar, 18 Uhr, im Bürgerhaus am Markt, großer Saal angesetzt. Der Haupt- und Finanzausschuss tagt am Donnerstag, 13. Februar, ab 18 Uhr im Raum 17 des Rathauses, Poststraße 42.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

CDU beantragt ausführlichen „Situationsbericht“