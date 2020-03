Brand in Bad Laasphe: Tötungsdelikt vermutet

Bad Laasphe. Der 49-jährige Mann, der bei dem Brand in Bad Laasphe ums Leben kam, kam nicht durch das Feuer zu Tode. Das bestätigte jetzt eine Obduktion.

Nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Bad Laaspher Bahnhofstraße ermittelt die Mordkommission der Polizei Hagen nun wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts. Wie bereits berichtet, kam es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, morgens gegen 0.20 Uhr zu einem Dachstuhlbrand. Nach Beendigung der Löscharbeitenentdeckten die Rettungskräfte den 49-jährigen Hausbesitzer tot in seinem Bett.

Am Freitag fand in der Rechtsmedizin der Uni Dortmund die Obduktion des Leichnams statt. Erste Ergebnisse bestätigten die Vermutung, dass der Mann nicht durch das Feuer zu Tode kam. Die Staatsanwaltschaft Siegen und die Mordkommission der Polizei Hagen gehen davon aus, dass der Mann einem Tötungsdelikt zum Opfer gefallen sein könnte.

Polizei sucht nach Zeugen

Konkret sucht die Polizei nun nach Hinweisen oder Zeugen, die in den letzten Tagen verdächtige Beobachtungen rund um das Doppelhaus an der Bahnhofstraße gemacht haben.

Welche Personen sind dort ein- und ausgegangen?Haben vor dem Haus oder in der Nähe Fahrzeuge geparkt, die sonst nicht dort sind?

Hinweise bitte an die Polizei in Siegen unter 0271/7099-0