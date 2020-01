Berleburger Realschüler mit „verrückter Idee“ auf Platz 1

Einen „Pflanzen-Aufzug“ der besonderen Art haben sich Bad Berleburger Realschüler ausgedacht: Die Gewächse darin – etwa Kräuter für den Schulgarten – werden automatisch bewässert. Und angetrieben wird die Anlage mit Solarenergie. Dieser „Erfindergeist“, wie es Bürgermeister Bernd Fuhrmann formuliert, ist der Jury des Bad Berleburger Klimaschutzpreises 2020 ein erster Platz wert – verbunden mit einem Preisgeld von 1250 Euro.

Platz 2: Gemeinschaftsverein Arfeld für Bürgerzentrum belohnt

„Das war erst einmal so eine verrückte Idee“, erzählt Florian Lange, der als Schüler mitgewirkt hat, bei der Preisverleihung. Und dann habe die Gruppe das Ganze in der Projektwoche ausprobiert. Jetzt soll es an die konkrete Umsetzung auf dem Schulgelände gehen – auch dank des gewonnenen Preisgeldes.

Auf Platz 2: der Gemeinschaftsverein Arfeld. Deren Mitglieder haben laut Bürgermeister mit dem Bau des Bürgerzentrums „Via Adrina“ im Dorf „einen ganzheitlich nachhaltigen Ansatz“ verfolgt – etwa mit recyceltem Baumaterial, beim Angebot fair gehandelter Waren im neuen Café und einer geplanten gemeinsamen Pflanzaktion im Außengelände. Dafür gibt’s 750 Euro Preisgeld.

Platz 3: Museum am Rothaarsteig „ressourcenschonend“ umgesetzt

I

mmerhin 500 Euro auf dem 3. Platz bekommt der Heimatverein Landwirtschaft und Brauchtum für sein neues „Museum am Rothaarsteig“. Auch dieses Bauprojekt am Sengelsberg samt gebrauchtem Inventar sei „ressourcenschonend“ umgesetzt worden, lobt Fuhrmann als Sprecher der Jury.

Eine Anerkennungsurkunde geht an die Diedenshäuser Dorfgemeinschaft für ihren nachhaltigen Weihnachtsmarkt 2019 – ohne viel Plastikmüll am Ende, dafür mit stromsparender, aber dennoch romantischer LED-Beleuchtung und einem Pendelbus-Service für die Besucher, um Autoverkehr zu vermeiden.

Verleihung mittlerweile seit mehr als 20 Jahren

Die Stadt Bad Berleburg verleiht den Klimaschutzpreis gemeinsam mit dem Energieversorger Innogy SE mittlerweile seit mehr als 20 Jahren. Damit werden Ideen und Initiativen sowie praktische Aktivitäten honoriert, die etwa zur Umweltbildung in Schulen, Kindertagesstätten oder Vereinen beitragen, vorhandene Umwelt-Beeinträchtigungen reduzieren, die Umwelt spürbar verbessern oder mit denen Energie eingespart werden kann.