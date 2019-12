Mit einer Mahnwache zum Advent an der Poststraße vor dem Berleburger Rathaus erinnert die Bad Berleburger „Initiative Seebrücke“ an jene Menschen, die in diesem Jahr auf ihrer Flucht im Mittelmeer zu Tode gekommen sind.

Bad Berleburg. Die Bad Berleburger „Initiative Seebrücke“ erinnert mit einer Mahnwache vor dem Rathaus an Flüchtlinge, die im Mittelmeer ertrinken.

Berleburger Initiative: Grauenvolle Zustände sofort beenden

Mit einer Mahnwache zum Advent vor dem Rathaus an der Poststraße hat die Bad Berleburger „Initiative Seebrücke“ jetzt an die Menschen erinnert, die in diesem Jahr auf ihrer Flucht im Mittelmeer zu Tode gekommen sind – allein 1162 aufgefundene Tote und Vermisste sind für 2019 dokumentiert, Stand Anfang Dezember.

Nur zwei Rettungsschiffe im Einsatz

„Die tatsächliche Zahl der Menschen, die im Mittelmeer oder auf dem Weg dorthin ihr Leben gelassen haben, dürfte um ein Vielfaches höher liegen“, sagt Susanne Bald, Mitbegründerin der Initiative in Bad Berleburg. „Zudem sitzen Tausende in libyschen Folterlagern fest, aber auch in völlig überquellenden sogenannten Hotspots auf den ägäischen Inseln oder wilden Lagern auf der Balkanroute.“ In diesen Weihnachtstagen befinden sich laut Initiative übrigens nur zwei private, durch Spenden finanzierte Seenotrettungsschiffe im Mittelmeer-Einsatz: die „Alan Kurdi“ (Sea Eye) und die „Ocean Viking“ (SOS Mediterranee/Ärzte ohne Grenzen). Mehrere einsatzfähige Schiffe privater See­notr­ettungs-NGOs werden derzeit von Behörden blockiert.

Appell an die Politiker

Allein die „Ocean Viking“ hat in den letzten Tagen binnen Stunden in zwei Einsätzen 162 Menschen aus Seenot gerettet. In der Nacht zum Samstag bargen die Helfer nach acht Stunden Suche in völliger Dunkelheit 50 Menschen von einem überfüllten Schlauchboot, darunter zehn Kinder und ein Baby.

Die Bewegung Seebrücke fordert von den politisch Verantwortlichen, diese grauenvollen Missstände sofort zu beenden. Und: Menschen in Europa sollen nicht länger die Augen verschließen vor dem Elend an den europäischen Außengrenzen.