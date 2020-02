Bad Berleburg. Der Erlös des Berleburger Erinnerungskalenders geht jedes Jahr an eine Hilfsorganisation. Die DLRG möchte die Spende für mehrere Zwecke nutzen.

Jedes Jahr bietet sich ein neuer Blick auf die Historie. Ursula Buschmann stellt bereits seit rund 19 Jahren historische Ansichten für den Berleburger Erinnerungskalender zusammen. Nun wurde der Verkaufserlös des Kalenders 2020 in Höhe von 3545 Euro an die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) überreicht.

Berleburger Kalender lag bei Wittgensteiner Unternehmen aus

„Es ist erfreulich, dass die DLRG hier ein Begriff ist. Da sagen viele meiner Kunden: Denen gebe ich gerne etwas“, sagt Karsten Wolter. Bei ihm in der Kurapotheke Wolter gab es den Kalender zu kaufen. Auch bei Rothaar Immobilien, Möbelhaus Hackenbracht, Althaus Raum-Ideen, Autohaus Kroh lagen Exemplare aus. „Der Kalender ist in Bad Berleburg immer wieder begehrt“, sagt Stefan Kroh vom Autohaus Kroh.

Der Erlös geht abwechselnd an das Deutsche Rot Kreuz (DRK), die DLRG, die Freiwillige Feuerwehr und das Technische Hilfswerk. Diesmal war wieder die DLRG dran. „Rund 3000 Euro haben wir jedes Jahr in den letzten Jahren zusammenbringen können. Über 3500 Euro sind jetzt eine Steigerung“, sagt Ursula Buschmann.

Zwei neue Zelte für die DLRG

„Wir werden von dem Geld zwei neue Zelte besorgen“, sagt Peter Mosch. Diese nutzen sie für die Kinderfreizeit. Einen genauen Plan, für was das restliche Geld genutzt werden soll, haben die DLRG-Ehrenamtlichen noch nicht.

Ein Teil davon wird vermutlich in das neu gegründete Jugendeinsatzteam fließen. Da machen bisher zwölf Kinder ab zehn Jahren mit. „Da führen wir spielerisch an den Einsatz heran“, erklärt Jeremiah Schröder. Matthias Spornhauer, Geschäftsführer der DLRG-Ortsgruppe in Bad Berleburg, erinnert auch daran, dass aufgrund von Verschleiß neue Materialien besorgt werden müssen, wie zum Beispiel Schwimmbretter.

Berleburger Erinnerungskalender: Auflage von 1400 Stück

1400 Kalender werden alljährlich gedruckt. Interessierte können den Erinnerungskalender gegen eine Spende bekommen. Diesmal waren darin Bilder von längst geschlossenen Pensionen, vom Goetheplatz oder auch ein Klassenfoto von 1949 zu sehen.

Mehr Infos zur Arbeit der DLRG gibt es unter www.dlrg.de .