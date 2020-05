Berleburg: Tapetenwechsel für Senioren im Haus am Sähling

Das gleichnamige Spendenprojekt lebt vom geselligen Miteinander und häufig auch vom Ortswechsel.

Bad Berleburg. Der Ausflug ins Grüne, der Besuch des Wochenmarktes, das Theater-Gastspiel im Hause – ganz viele Aktivitäten in den Johanneswerk-Einrichtungen können ein „Tapetenwechsel“ sein. Das gleichnamige Spendenprojekt lebt vom geselligen Miteinander und häufig auch vom Ortswechsel. In dieser Zeit, in der das Corona-Virus unseren Alltag bestimmt, beweisen Mitarbeitende, Angehörige und auch Bewohner ihre Kreativität und füllen den Begriff ‚Tapetenwechsel‘ mit neuen Inhalten.

Clowns und Musik

Im und am Johanneswerk-Altenheim „Haus am Sähling“ wird immer wieder für Abwechslung gesorgt. Das „Singen vom Balkon“, das Mitarbeiterin Vera Lauber mit Hilfe der Gitarre anleitete, machte Spaß und war eine gelungene Mitmach-Aktion. Für eine große Überraschung sorgten zwei bunte gekleidete Originale: Emilia und Karlotta, zwei Clowninnen, verwandelten die Wiese am Haus in eine Naturbühne und ernteten Beifall durch die geöffneten Fenster.

Die Abwechslung oder eine kleine Überraschung sind stets das Sahnehäubchen im Alltag. Manches realisieren die Sozialdienste in den Johanneswerk-Einrichtungen mit „Bordmitteln“ oder mit Unterstützung von Ehrenamtlichen und Angehörigen. Gelegentlich braucht es aber auch mehr – und da helfen Spenden.

Kreative Ideen umsetzen

Viele kreative Ideen können dann umgesetzt werden, bringen Abwechslung in Zeiten, in denen noch enge Rahmenvorgaben bestehen. Spenden eröffnen Betreuerinnen und Betreuern den Spielraum für weitere Abwechslung und für die freudigen Momente. Und helfen, soziale Nähe zu schaffen – trotz räumlicher Distanz.

