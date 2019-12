Nach Angaben der Polizei hatten sich am frühen Freitagmorgen gegen 1.30 Uhr in Berghausen mehrere Personen gestritten, die den Ermittlern noch unbekannt sind. Die Ermittlungen gegen sie laufen.

Berghausen: Zwei Verletzte bei Streit auf Weihnachtsfeier

Bei einem handfesten Streit während einer Weihnachtsfeier in Berghausen sind einer der Beteiligten und eine Rettungsassistentin verletzt worden.

Laut Polizeibericht hatten sich am frühen Freitagmorgen gegen 1.30 Uhr mehrere Personen gestritten, die den Ermittlern noch unbekannt sind. Bei der Auseinandersetzung wurde ein 36-Jähriger ins Gesicht geschlagen und so stark verletzt, dass er von Einsatzkräften des Rettungsdienst behandelt und in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Mann wird im Krankenwagen aggressiv

Aber noch während der stark alkoholisierte aggressive Mann im Krankenwagen behandelt wurde, griff er plötzlich eine 50-jährige Rettungsassistentin an. Die Helferin wurde dabei leicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun zum einen gegen den 36-Jährigen, zum anderen aber auch gegen die noch unbekannten Personen.