An ein bis zwei Tagen wurde der Umzug von 14 Bewohnern bewältigt, 20 motivierte Mitarbeiter, grüne Damen sowie Angehörige haben viele Stunden ehrenamtlich mitgeholfen, die Zimmer mit Möbel bestückt, Kisten geschleppt, Kleidung eingeräumt und den Bewohnern bei der Orientierung der neuen Umgebung unterstützt.

Beddelhausen. Der 1. Bauabschnitt des Neubaus am Altenheim Ederhöhe ist fertig und die ersten Umzüge sind es auch. So sieht es im neuen Haus aus.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Beddelhausen: Ein Meilenstein für Haus Ederhöhe

Das Jahr 2020 hat auf der Ederhöhe genauso turbulent begonnen wie das Jahr 2019 endete. Inzwischen ist der 1. Bauabschnitt des Neubaus am Altenheim Haus Ederhöhe fertiggestellt.

Bereits im November 2019 ist die Küche ihre neuen Räumlichkeiten umgezogen und das personal hat die moderne Großküche in Betrieb genommen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Mit bodentiefen Fenstern, der Möglichkeit mittels Schiebetüren die Terrasse ebenerdig zu erreichen und reichlich Platz bietet der Gemeinschaftsraum vielfältige Möglichkeiten der Nutzung. Foto: Haus Ederhöhe / WP

Passend zu Heiligabend wurde der neue, gemütliche Veranstaltungsraum von der Einrichtungsleitung Sandra Schaar sowie von den Trompetenspieler Pierre und Matthias Gernand eröffnet. Die beiden Musiker begleiten ca. 15 Jahre ehrenamtlich den Weihnachtsnachmittag und schaffen eine besinnliche Atmosphäre für alle Bewohner, Mieter, Mitarbeiter und Besucher.

Helle Raumgestaltung

Mit bodentiefen Fenstern, der Möglichkeit mittels Schiebetüren die Terrasse ebenerdig zu erreichen und reichlich Platz bietet der Gemeinschaftsraum vielfältige Möglichkeiten derneues pflegeheim soll an der gontardslust gebaut werdenNutzung. Durch die ansprechende, antiquarische Einrichtung und dem Fußboden in Holzdielenoptik ist er gemütlich und heimelig, ein Ort der Begegnung für alle Menschen auf Ederhöhe.

An ein bis zwei Tagen wurde der Umzug von 14 Bewohnern bewältigt, 20 motivierte Mitarbeiter, grüne Damen sowie Angehörige haben viele Stunden ehrenamtlich mitgeholfen, die Zimmer mit Möbel bestückt, Kisten geschleppt, Kleidung eingeräumt und den Bewohnern bei der Orientierung der neuen Umgebung unterstützt. Foto: Haus Ederhöhe / WP

Die Weihnachtszeit war der passende Zeitpunkt für die Eröffnung des Veranstaltungsraum, durch das gemeinsame Frühstück am 1. Weihnachtstag, den gemütlichen Silvestertag an einer Kaffeetafel sowie das Neujahrskonzert am Klavier von Frau Müller. Jede Veranstaltung war bestens besucht und die Normalität der neuen Wege des Raumes wurde zum Alltag. Einen schöneren Jahresbeginn kann man sich nicht wünschen.

Ein weiterer Meilenstein

Mitte Januar wurden nun ein weiterer Meilenstein erreicht. Der erste Teil des Neubaus wurde seiner Bestimmung übergeben. An ein bis zwei Tagen wurde der Umzug von 14 Bewohnern bewältigt, 20 motivierte Mitarbeiter, grüne Damen sowie Angehörige haben viele Stunden ehrenamtlich mitgeholfen, die Zimmer mit Möbel bestückt, Kisten geschleppt, Kleidung eingeräumt und den Bewohnern bei der Orientierung der neuen Umgebung unterstützt.

Jedem Bewohner wurde sein Zimmer teilweise mit eigenen Gegenständen und nach eigenem Geschmack eingerichtet, damit sich jeder in seinen neuen Räumlichkeiten wohlfühlt.

Gemütliche Sitzecken

Die Flure und Sitzecken wurden gemütlich und wohnlich bestückt zusätzlich mit Lichtbildern und künstlerischer Gestalt geschmückt. So startet der Beginn in den neuen Räumlichkeiten des Seniorenheims Ederhöhe voller Vorfreude und Optimismus.

Der 1. Bauabschnitt im Haus Ederhöhe ist fertig. Die ersten Bewohner sind im Januar umgezogen. Foto: Haus Ederhöhe / WP

Im nächsten Monat startet der Umbau des Altbaus, sowie der 2. Anbau, welche im August 2021 beendet sein soll. Insgesamt werden dann 24 Bewohner nach gesetzlich Vorgaben ein neues familiäres Seniorenheim bewohnen können.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite