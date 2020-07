Bad Laaspher Kandidat Dirk Terlinden besucht Energiegenossen

Bad Laasphe. Im Rahmen seiner Tour als „Bürgermeisterkandidat im Gespräch vor Ort“ geht es diesmal um Erfolge mit Photovoltaik-Anlagen auf heimischen Dächern.

Im Rahmen seiner Tour „Bürgermeisterkandidat im Gespräch vor Ort“ durch Bad Laasphe hat sich Dirk Terlinden jetzt mit heimischen Energiegenossen getroffen – und sich eingehend über deren Projekte informiert.

Begleitet wurde Terlinden von Klaus Preis (FDP), Karl-Ludwig Bade und Edgar Kuhly (beide Bündnis 90/Die Grünen). Der ehrenamtliche Vorstand der Energiegenossenschaft Wittgenstein war mit Frank Leyener, Alexander Blecher, Erich Horchler und Rudi Niesyto vertreten. Auf dem Dach des Städtischen Gymnasiums Bad Laasphe stellten sie dem gemeinsamen Bürgermeister-Kandidaten von CDU, FDP und Bündnis 90/Die Grünen für Bad Laasphe ihre allererste, im Jahr 2013 in Betrieb gegangene Photovoltaikanlage vor. Mittlerweile betreibt die Energiegenossenschaft Wittgenstein mit Sitz in Bad Laasphe neun Photovoltaik-Anlagen auf Wittgensteins Dächern – und weitere Projekte befinden sich aktuell in der konkreten Planung.

Regionale Wertschöpfung im Fokus

Neben einem fachlichen Meinungsaustausch über die technische Entwicklung und verbesserte Leistungsfähigkeit von modernen Photovoltaik-Anlagen standen auch die mit allen Projekten erreichten positiven Wirkungen der regionalen Wertschöpfung im Blickpunkt der Gespräche. Durch die Dach-Pachten profitieren insbesondere Vereine und Wittgensteiner Kommunen. Während des Termins wurden beim Blick auf die Dächer der Bad Laaspher Kernstadt bereits weitere Ideen für neue Projekte entwickelt, damit die Erfolgsgeschichte weitergehen kann.

Nächster Termin: Kommenden Mittwoch auf dem Wochenmarkt

Nächster Termin der Vor-Ort-Gespräche Terlindens: der kommende Mittwoch, 29. Juli. Dann ist der Kandidat ab 10 Uhr auf dem Wochenmarkt in Bad Laasphe präsent.

Der Kandidat im Internet: www.dirk-terlinden.de . Nähere Informationen zur Energiegenossenschaft Wittgenstein sind unter www.energiegenossenschaft-wittgenstein.de verfügbar.