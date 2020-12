Bad Laaspher: "Die Fotografie ist meine Meditation"

Bad Laasphe Harry Loss hat eine Leidenschaft: Er fotografiert am liebsten in schwarz-weiß. Und das hat einen guten Grund.

Nebelschwaden legen sich auf die Berglandschaft Wittgensteins. Die Bäume - sie sind kaum noch zu sehen. Es wirkt mystisch im Bad Laaspher Wald, als Harry Loss dort mit seiner Kamera unterwegs ist. Immer auf der Suche nach dem perfekten Licht, den Linien, der Komposition. Das ist es, was den 47-Jährigen am meisten an der Fotografie interessiert. Fotos, die unter anderem auf Instagram zu sehen sind. Und das, obwohl Harry vorher eigentlich kein großer Fan der Plattform war. "Mir ist vieles dort zu oberflächlich. Doch wo sonst kann man seine Fotos präsentieren? Das Schöne an meinem kleinen Profil ist es, dass ich viele meiner Follower kenne. Bei manchen Bildern weiß ich schon vorher, wem sie gefallen könnten", sagt er.

The Anchromat - so nennt er sich dort. Ein Begriff, der aus dem Griechischen stammt und so viel bedeutet wie "ohne Farben". Denn das ist es, was Harry Loss vor allem macht und zeigt: Bilder in schwarz-weiß. Doch warum eigentlich ausgerechnet schwarz-weiß? "Ich bin farbenblind im vierten Grad", sagt er. Das bedeutet für ihn, dass er bestimmte Farben, wie zum Beispiel Rot, anders sieht, als andere Menschen.

"Das war aber nicht der eigentliche Grund dafür. Ich finde Farben sind toll, wenn man ein Produkt verkaufen, oder Reisen anpreisen möchte. Wenn es aber um das Künstlerische geht, ist Schwarz-Weiß besser. Da geht es wirklich um Linien und Kompositionen. Das ist mein Ding."

Die Motive

Doch das war nicht immer so. "Früher interessierte ich mich vor allem für die Technik." Mit 16 bekam er seine erste Canon. Von seinem Ausbildungsgehalt finanzierte er sich sogar eine Entwickler-Ausrüstung. Was aber geblieben ist, ist die Leidenschaft für Landschaftsfotos, den Bergen, Wäldern und vor allem Nebel.

"Nebel macht eine Landschaft noch mystischer und interessanter. Ich liebe daher die Herbst- und Frühjahrsmonate. Das Wetter spielt eine ganz wichtige Rolle bei der Fotografie. Jeden Morgen schaue ich aus dem Fenster hier in Bad Laasphe und jedes Mal fasziniert mich die Landschaft aufs Neue", so Loss, der der Liebe wegen ins Wittgensteiner Land kam.

Die Meditation

Doch wie viel Zeit geht für sein Hobby drauf? "So viel Zeit, wie ich habe", sagt er und lacht. "Im Moment also sehr viel Zeit, da man ja aktuell nicht viel anderes machen kann." Und dann kann es schon mal ein paar Stunden dauern, bis das Licht an der richtigen Stelle ist. "Heute bin ich sehr agil und hektisch, da ist es gut, wenn man auch mal zur Ruhe gezwungen ist. Die Fotografie ist meine Meditation, mein Ruhepunkt."

Doch nicht nur für die Fotografie zieht es ihn in die Natur. Auch sonst war Harry Loss gerne in den Wäldern oder auf den Flüssen unterwegs - beispielsweise beim Wildwasser-Kajak oder beim Wandern.