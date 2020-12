Bad Laasphe: "Rekordverdächtige Zahl an Erstspendern"

Bad Laasphe Das Deutsche Rote Kreuz zieht zufrieden Bilanz des letzten Spendetermins in diesem Jahr.

In der Dreifachturnhalle der Lachsbachschule Bad Laasphe fand am 18. Dezember der letzten Blutspendetermin des Deutschen Roten Kreuzes in Bad Laasphe im laufenden Jahr statt.

Der Ortsverein zählte insgesamt 116 Spender, davon waren erfreulicher Weise 16 Erstspender.

Mehrfachspender ausgezeichnet

Außerdem zeichnete das Rote Kreuz auch Spender für ihre bereits mehrfache Teilnahme aus.

40 Spenden: Heiko Davidis

30 Spenden: Rudolf Heinrich, Marcel Brock

20 Spenden: Hannah Baumann

10 Spenden: Gudrun Könemann

"Wir danken allen Spendern/innen für Ihre langjährigen Treue und wünschen allen einen Guten Start für 2021 und vor allem viel Gesundheit in dieser schwierigen Zeit der Pandemie", schreibt Patrick Freiwald vom DRK-Ortsverein Bad Laasphe und freut sich besonders über eine Zahl: "die rekordverdächtigen 16 Erstspender". Ein Dank gehe auch an die Lachsbach-Schule und Stadt Bad Laasphe, die die Blutspenden im Einzugsgebiet weiterhin ermöglichen.

Nächster Termin

Der nächste Blutspendetermin im Neuen Jahr startet im oberen Lahntal von Bad Laasphe am Freitag: 22. Januar 2021, von 16.30 bis 20 Uhr, in der Volkshalle in Feudingen, Auf den Weiherhöfen, in Bad Laasphe-Feudingen.