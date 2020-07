Bad Laasphe: Das sind die Kandidaten der SPD

Bad Laasphe. Die Bad Laaspher SPD hat ihre Kandidaten für die Wahlbezirke gewählt. Ihr Ziel ist es, stärkste Fraktion zu werden.

Bis zur Kommunalwahl ist nicht mehr lange hin. Daher hat nun auch die SPD Bad Laasphe ihre Kandidaten nominiert. „Sie ist die aktivste Partei in der Lahnstadt, die einen engen Draht zu den Bürgern pflegt und sie bei öffentlichen Themen Veranstaltungen informiert und mit einbindet. Der gegenseitige Austausch ist die Herzkammer, um neue Ideen zur Gestaltung der Zukunft unserer schönen Stadt mit ihren Dörfern zu entwickeln. Wir werden mit einem neuen starken SPD Team bestehend aus erfahrenen Kandidatinnen und Kandidaten, vielen neuen jungen Leuten, die sich mit ihren Ideen zur Zukunft unserer gemeinsamen Stadt einbringen möchten, zur Kommunalwahl am 13. September antreten“ heißt es in der Pressemitteilung.

Die Corona-Zeit haben die Mitglieder genutzt, um viele Gespräche mit dem Einzelhandel, Gastronomen, Bürgerinnen und Bürger zu führen. Dies habe gezeigt, dass die SPD ein verlässlicher Partner in der Stadt ist. „Wir kämpfen weiterhin mit den Bürgern Seite an Seite gegen die ungerechten existenzbedrohten Straßenausbaubeiträge die unsere Bürger belasten und werden nach dieser aktuellen Regelung von der Landesregierung keinem weiteren Straßenausbau in Bad Laasphe zustimmen. Klare Kante!“, so die SPD.

Mit einem starken SPD Team, mit frischen Ideen zur Zukunft der Stadt mit ihren Dörfern, möchten die Mitglieder gemeinsam mit den Bürgern die Stadt nachhaltig weiterentwickeln. Ziel ist es, mit der Bad Laaspher Partei nach der Kommunalwahl die stärkste Fraktion zu werden.

Besetzung der Wahlkreise

Die Kandidatinnen und Kandidaten – in Klammern ihre Stellvertreter:

Wahlkreis 1: Christel Rother (Detlef Becker)

2: Markus Seidel (Holger Althaus)

3: Samir Schneider (Carsten Fischer),

4: Otto Wunderlich (Stephanie Amos)

5: Stephan Hochdörffer (Patricia Schäfer)

6: Björn Strackbein (Chritsoph Thee)

7: Margot Leukel (Marina Dixon)

8: Peter Lorke (Andreas Pfeil)

9: Martin Vahland (Klaus Kuppermann)

10: Mirko Becker

11: Jörn Reuter

12: Klaus Stabel (Dr. Burckhard Weckler)

13: Michael Branß (Hans Hermann Weber)

14: Florian Ruppel

15: Daniela Rupprecht (Susanne Rothenpieler)

16: Markus Dreisbach.