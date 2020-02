Bad Laasphe: Das A und O für Entwicklung der Kinder

Rundgang in der Kita Farblecks in Bad Laasphe mit den Geschäftsführern der Praxis Ursula Klein/Thomas Swietek, Vertretern des Fördervereins und der Einrichtungsleitung Birgit Namocke

Bad Laasphe. Dank großer Unterstützung konnte der Förderverein für den Turnraum der Kindertagesstätte ein neues Spielelement kaufen.

Bei einem Rundgang in der Kita Farblecks in Bad Laasphe mit den Geschäftsführern der Praxis Ursula Klein/Thomas Swietek, Vertretern des Fördervereins und der Einrichtungsleitung Birgit Namockel wurden die vom Förderverein realisierten Projekte in der Kita Farbklecks vorgestellt.

Interview „Kinder lernen schon die Einrichtung kennen“ 1 Frau Namockel, Sie sind Leiterin der Bad Laaspher Kita „Farbklecks“. Seit wann gibt es hier die Krabbelgruppe? Birgit Namockel: Das Angebot besteht seit etwa acht Jahren. Es finden regelmäßig Treffen einmal in der Woche statt. Die Mütter sind immer dabei, eine Mutter ist Ansprechpartnerin und fühlt sich verantwortlich für das Angebot. Die Kinder lernen idealerweise schon die Einrichtung kennen, die sie dann später besuchen – das ist häufig so. 2 Wie unterstützt die Kita das Angebot? Wir bieten die Räumlichkeiten der Nestgruppe an, hier ist es für die Kinder speziell vom Spielzeug, von der Umgebung her gut. Es wird hauptsächlich gespielt an den Nachmittagen, der Kontakt zu anderen Kindern ist sehr wichtig. 3 Und wenn es die Krabbelgruppe nicht gäbe? Dann würden sich Eltern vielleicht privat treffen.

Gesunde Ernährung und Bewegung sind das A und O für die Entwicklung der Kinder. Dank der Unterstützung der Eltern, Erzieherinnen und der Praxis für Krankengymnastik und Podologie Ursula Klein und Thomas Swietek, konnte der Förderverein für den Turnraum der Kindertagesstätte ein neues Spielelement kaufen. Spielen, toben, lernen, erleben – und das auf kleinstem Raum sind mit diesen

„Soft Rings“ möglich. Die Kinder können durch die Ringe hindurchkriechen, balancieren, im Slalom laufen, Turm bauen, Zielwerfen, Farben unterscheiden, sich darin verstecken, sich die Ringe zurollen, den Turm umwerfen, etwas oder sich selbst darin verstecken, lernen Größen unterscheiden.

„Wir möchten uns nochmal bei unseren Eltern, Erzieherinnen und der Praxis Ursula Klein und Thomas Swietek für die hervorragende Unterstützung bedanken! Nur durch die finanzielle Unterstützung, können wir den Kindern zusätzliche Angebote zur Förderung ihrer Entwicklung anbieten“, erklärte Fördervereins-Vorsitzender Samir Schneider.