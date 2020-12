Bad Laasphe: Bürgerbus fährt auch Heiligabend und Silvester

Bad Laasphe Corona-Pandemie stellt Verein vor Herausforderungen. Zwei zusätzliche Fahrer gewonnen und Fahrzeuge umgebaut.

Der Bürgerbus Bad Laasphe schaut auf ein insgesamt noch erfolgreiches Jahr zurück. Das geht aus einer Mitteilung des Vorsitzenden Günter Rothenpieler hervor. Durch Corona sei der Verein aber gezwungen gewesen, seine Fahrtätigkeit zwischen Mitte März und Ende Mai komplett einzustellen. "Dadurch gingen die Fahrgastzahlen deutlich zurück.

Durch entsprechende Umbauten konnte das Fahrzeug dann den Vorschriften entsprechen und der Fahrbetrieb nahm wieder den üblichen Rhythmus auf. Die Fahrgäste sind darüber sehr froh und nutzen das Angebot wieder wie gewohnt; leider mit einem Platz weniger, so dass es in Stoßzeiten - etwa zum Wochenmarkt- schon mal eng werden kann", berichtet Rothenpieler.

Der Verein freue sich besonders, dass im abgelaufenen Jahr zwei neue Fahrer hinzugekommen sind. "Falls keine anderen Bedingungen entstehen, wird der Bürgerbus seinen Betrieb in der bekannten Art weiterführen, auch an Heiligabend und Silvester. Der Bürgerbusverein wünscht allen eine friedvolle und besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch nach 2021", so Rothenpieler weiter.