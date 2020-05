Bad Berleburgs Kitas bereiten sich auf erneute Öffnung vor

Es geht wieder los für die Kinder der Raumländer Kita „Blauland“, hier bei der Zertifizierung als Naturpark-Kindergarten. Die Vorschulkinder starten schon am 28. Mai, die anderen am 8. Juni – auch in den anderen Bad Berleburger Kitas.

Bad Berleburg. Es werden bis zum 8. Juni individuelle Corona-Lösungen für jede Kindertagesstätte im Stadtgebiet erarbeitet, teilt die Stadt Bad Berleburg mit.

Die Kindertageseinrichtungen der AWO, der kirchlichen und der privaten Träger bereiten die Öffnung der Kitas für Montag, 8. Juni, vor. Wie die Stadt Bad Berleburg mitteilt, werden für jede Kita individuelle Lösungen erarbeitet. Die Leitungen der Kindertageseinrichtungen werden sich bis Ende der Woche mit allen Eltern in Verbindung setzen und die Bedarfe ermitteln – entsprechend der Vorgaben. Daraus wird schließlich ein Konzept für jede Kita entwickelt.

Dies hat für die Vorschulkinder, die bereits am morgigen Donnerstag, 28. Mai, wieder in den Kindertageseinrichtungen erwartet werden, bereits stattgefunden. „Wir freuen uns auf die Kinder und dass es wieder losgeht“, so Doro Vetter, Leiterin der Kita „Blauland“ in Raumland. Aber: „Die Wiedereröffnung stellt die Kitas auch vor große Herausforderungen. Daher bitten wir die Eltern um Verständnis, wenn ab 8. Juni die Betreuung noch nicht wie gewohnt stattfinden kann.“

Unterdessen sei das „verlängerte“ Wochenende auf Bad Berleburger Stadtgebiet in Sachen Corona ruhig verlaufen, heißt es aus dem Rathaus. In der Videokonferenz des Stabs für außergewöhnliche Ereignisse (SAD) sei ein positives Fazit gezogen worden.