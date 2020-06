Bad Berleburgs Grüne fordern Ergebnisse der Verkehrsschau

Rund 50 Bürger haben sich am Dienstagnachmittag zusammengefunden, um auf die Gefahren für Radfahrer entlang der B480 aufmerksam zu machen.

Bad Berleburg. Die Grünen Bad Berleburgs fordern von Bürgermeister Bernd Fuhrmann, zeitnah die Ergebnisse der Verkehrsschau öffentlich zu machen.

Zu den städtischen Ausschusssitzungen am 12. und 14. Mai hatten die Grünen in Bad Berleburg vier Anträge eingebracht, mit denen die Situation insbesondere von Fahrradfahrern verbessert werden sollte – so teilt es deren Sprecher Bernd Schneider mit.

„Konkret ging es um die Uellendahl-Kurve zwischen Raumland und der Kernstadt: je nach Möglichkeit durch Tempo 30, ersatzweise die Aufstellung von Verkehrswarnzeichen sowie die Einrichtung eines speziellen Fahrradwegs sollten hier Entschärfungen der Gefahren für Fahrradfahrer erreicht werden. Auch für die Innenstadt im Bereich der Poststraße zwischen Nordknoten und Einmündung Schloßstraße haben die Grünen die Einrichtung von Tempo 30 gefordert.“ Zur Verkehrsschau seien die Grünen dann aber nicht eingeladen worden.

Bürgermeister soll Ergebnisse öffentlich machen

„Die Verkehrsschau hat vor etwa zehn Tagen stattgefunden. Aber das Gremium, in dem diese Ergebnisse

hätten dargestellt und besprochen werden müssen, der Ausschuss für Planen, Bauen, Wohnen und Umwelt ist abgesagt. Die Grünen fordern den Bürgermeister Bad Berleburgs hiermit auf, die Ergebnisse der Verkehrsschau unverzüglich und vollständig den Bürgern der Stadt zur Verfügung zu stellen“, heißt es in der Mitteilung.