Bad Berleburg verkündet Corona-Lockerungen zum 30. Mai

Der Stab für Außergewöhnliche Ereignisse hat die Landesverordnung diskutiert und gibt Lockerungen bekannt. Eigenverantwortung bleibt wichtig.

Bad Berleburg. Nach einem aktuellen Erlass des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen wird die Verordnung zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem Coronavirus zum 30. Mai aktualisiert. Das war Thema in der Sitzung des SAE (Stab für außergewöhnliche Ereignisse) am Donnerstag.

„Wir werden aktuelle Entwicklungen weiterhin umgehend an die Bürgerinnen und Bürger weitergeben“, betont Bürgermeister Bernd Fuhrmann. Bei den Mitgliedern des Stabs herrscht Einigkeit, dass in Bad Berleburg die Eigenverantwortung sehr gut gelebt wird. Angesichts der Vielzahl der Veränderungen erhält die Verwaltung hierzu viele Rückfragen, um die sich die SAE-Mitglieder gemeinsam kümmern. „Auch wenn bei den zahlreichen Änderungen sicher nicht immer jede Einzelmaßnahme der Länder und des Bundes nachvollziehbar ist, danken wir bei der Umsetzung für das uns entgegengebrachte Verständnis“, so Bernd Fuhrmann. „Vor Ort setzen wir in unserer Stadt der Dörfer primär auf die Eigenverantwortung unserer Bürgerinnen und Bürger.

Änderungen

Gruppen können sich wieder bis zu zehn Personen in der Öffentlichkeit treffen. Dies gilt unter der Voraussetzung, dass eine Rückverfolgbarkeit der am Treffen beteiligten Personen – für den Fall einer Infektion mit dem Coronavirus – für vier Wochen nach dem Zusammentreffen sichergestellt werden kann.

Kinos, Theater, Opern und Konzerthäuser können wieder für Besucher öffnen, wenn sie den Hygiene-und Infektionsschutz sicherstellen. Aufführungen sind mit bis zu einem Viertel der regulären Zuschauerkapazität, höchstens aber mit 100 Personen erlaubt.

Bis zu zehn Personen dürfen Kontaktsport im Freien wieder betreiben.

Wettkämpfe im Breiten- und Freizeitsport im Freien können wieder stattfinden, wenn ein Hygiene- und Infektionsschutzkonzept vorliegt.

-Wie bereits angekündigt, öffnet das Rothaarbad sein Hallenbad wieder. Sauna und Solarium bleiben weiterhin geschlossen.

Busreisen sind wieder möglich.

Schüler können ihre Sommerferien wieder mit Tagesausflügen, Ferienfreizeiten, Stadtranderholung und Fernreisen unter Einhaltung der Hygiene- und Schutzvorschriften verbringen. Die Stadtjugendpflege der Stadt Bad Berleburg wird sich nun mit zahlreichen Vereinen in Verbindung setzen um möglichst viele Angebote zu realisieren.