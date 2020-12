Bad Berleburg: Tablet-PCs für die Schulen verzögern sich

Bad Berleburg Die Gründe ergrben sich laut Stadt letztlich „aus den pandemiebedingten Störungen in den weltweiten Produktions- und Lieferprozessen“.

Die Ausstattung der städtischen Schulen in Bad Berleburg mit Tablet-PCs für Schüler und Lehrer verzögert sich.

„Zielsetzung aller an dem Ausstattungsprozess Beteiligten war es stets, die Geräte noch in diesem Jahr den Schulen zur Verfügung zu stellen. Nach den jüngsten Aussagen der Südwestfalen IT (SIT) sowie der beauftragten Lieferanten und Distributoren erscheinen jedoch inzwischen frühestmögliche Auslieferungstermine im Januar 2021 realistisch“, antwortet die Stadt Bad Berleburg als Schulträger auf eine Anfrage der Bad Berleburger CDU-Fraktion. Und es sei leider „weiterhin nicht möglich, konkrete Liefertermine in Erfahrung zubringen“.

Die Gründe für diese unbefriedigende Situation ergäben sich letztlich „aus den pandemiebedingten Störungen in den weltweiten Produktions- und Lieferprozessen“, heißt es weiter aus dem Rathaus. Dabei seien es in erster Linie „die Hersteller, die angesichts der unvorhersehbaren, massiv erhöhten Nachfrage – nicht nur des Bildungssektors – nicht in der Lage sind, kurzfristig ausreichende Produktzahlen zur Verfügung zu stellen“.

Finanzierung aus Förderprogrammen zum "Digitalpakt Schule"

Zur Beschaffung der Geräte hatte sich die Stadt Bad Berleburg im Herbst nach Abstimmung mit den Schulen im Stadtgebiet einem zentralen Ausschreibungsverfahren der SIT als IT-Dienstleister der Städte und Gemeinden im Kreis Siegen-Wittgenstein angeschlossen – und auf dieser Basis folgende Bestellungen aufgegeben: 165 iPads und 90 Notebooks als Leihgeräte für Schüler sowie 73 iPads und 97 Notebooks als Geräte für die Lehrkräfte).

Finanziert werden soll die neue Technik weiterhin im Rahmen des „Digitalpakts Schule“ – und zwar zum einen aus einem „Sofortprogramm zur Beschaffung von Endgeräten zur entgeltlosen Überlassung an Schülerinnen und Schüler mit besonderen Bedarfen“ mit 107.339,05 Euro aus Zuwendungen des Bundes plus einem städtischen Eigenanteil von 11.926,56 Euro. Zum anderen sollen zur Beschaffung dienstlicher Endgeräte für das Lehrpersonal rund 80.000 Euro aus einem NRW-Landesprogramm fließen. Beide Förderprogramme hatten der Bund und das Land NRW Ende Juli unter dem Eindruck der Erfordernisse aufgrund der Corona-Pandemie aufgelegt – Stichwort „Homeschooling“ – und inzwischen bis Ende Juli 2021 verlängert.