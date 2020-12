Bad Berleburg: Staatsschutz ermittelt wegen Hakenkreuzen

Bad Berleburg Ausgerechnet an den Weihnachtsfeiertagen haben Unbekannte Hakenkreuze in der Bad Berleburger Kernstadt gesprüht.

Mit schwarzer Farbe haben noch unbekannte Täter zwei Hakenkreuze in der Bad Berleburger Kernstadt geschmiert. Die Straftat ist der jüngste Auswuchs von politisch radikaler Gesinnung in Siegen-Wittgenstein.

Auf den Asphalt gesprüht

Ein etwa einen Meter im Quadrat großes Hakenkreuz wurde am Samstagmorgen auf dem Asphalt der Straße "Unterm Hain" von Passanten entdeckt. Ein weiteres stellen Polizeibeamte später auch an einer in der Nähe stehenden Stützmauer am Hang fest.

Zwischen Heiligabend und 2. Feiertag

Wie die Polizei auf Nachfrage der Redaktion mitteilt, hat der Staatsschutz Hagen die Ermittlungen übernommen. Wahrscheinlich ist, dass die verboten NS-Symbole in der Zeit zwischen Heiligabend und dem zweiten Feiertag (Samstag) gesprüht oder gemalt worden sind.

Staatsschutz eingeschaltet

Das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ist eine Straftat die mit Freiheitsstrafen bis zu drei Jahren oder einer Geldstrafe belegt wird. Weil es sich um Straftaten handelt, die sich gegen den demokratischen Rechtsstaat richten, ermittelt in diesem Fall der Staatsschutz.

Mahnmal geschändet

Immer wieder kommt es auch in Wittgenstein zu rechtsgerichteten Delikten. Ein besonders schwerer Fall ereignete sich 2013. Damals wurde am 9. November das Mahnmal für die ermordeten und deportierten Juden in Bad Berleburg geschändet. Die Täter wurden aber ermittelt und 2015 verurteilt.