Bad Berleburg: Nordknoten ist jetzt Nadelöhr

Die Bauarbeiten am Nordknoten sorgen für lange Wartezeiten und Verkehrsstaus in der Kernstadt von Bad Berleburg. Die Fahrbahn der Bundesstraße 480 und einiger Einmündungen wird erneuert. Dazu ist der Kreisverkehr nur halbseitig befahrbar und wird zum Nadelöhr.

Bad Berleburg. Die Baustelle am Kreisel führt zu massiven Verkehrsbehinderungen. Geduld ist gefragt. Das ist der Sachstand.

Nichts geht mehr! Das ist der Eindruck, den viele Auto- und Lastwagenfahrer aktuell in der Bad Berleburger Kernstadt haben. Die Baustelle am Nordknoten führt zu massiven Verkehrsbehinderungen. Nicht nur in der Rushhour stehen die Fahrzeuge auf der Poststraße bis hinunter zum Gymnasium. Auch auf dem Weg in die Stadt von der Astenbergstraße aus ist mit über zehnminütigen Wartezeiten zu rechnen. Ähnliches gilt für die Landstraße 717, die von Diedenshausen kommend über die Sählingstraße in die Stadt führt.

Die aktuelle Internetseite des Landesbetriebes weist auch auf die Störungen hin und markiert die Astenbergstraße von der EJOT-Einmündung bis zum Kreisverkehr in rot. Die Gegenrichtung - die Poststraße und die Ederstraße - ist ab der Einmündung Emil-Wolff-Straße rot eingefärbt.

Das Problem ist außerdem, dass die parallel verlaufende Schulstraße/Bahnhofstraße keine Alternative in Richtung Norden darstellet, weil sie ebenfalls auf den gesperrten Nordknoten zuläuft. Der Umweg über die Oberstadt, Schlossstraße und Hochstraße, führt ebenfalls geradewegs in eine Baustelle auf dem Goetheplatz. Auch hier herrscht Ampelschaltung und Einbahnstraßenregelung.