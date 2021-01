Bad Berleburg: Kreisstraße K 51 wegen Fällarbeiten gesperrt

Fällarbeiten: Die Kreisstraße 51 zwischen Wunderthausen und Wemlighausen wird in zwei Wochen für drei Tage gesperrt.

Wunderthausen/Wemlighausen Die Aktion sei notwendig, da einige Bäume in Zukunft die Verkehrssicherheit der Straße gefährden, sagt die Berleburger Rentkammer.

Im Zuge von Holzernte-Arbeiten wird die Kreisstraße K 51 zwischen Wunderthausen und Wemlighausen in Höhe der Einmündung "Im Winterbach" gesperrt - und zwar von Freitag 22. Januar, 8 Uhr, bis Sonntag, 24. Januar, 18 Uhr, in beide Richtungen.

Nach Angaben der Rentkammer Berleburg handelt sich um Fällarbeiten, bei denen vom Borkenkäfer befallene Fichten entfernt werden. Die Aktion ist notwendig, da diese Bäume in Zukunft die Verkehrssicherheit der Straße gefährden.

+++ Verpassen Sie keine Nachricht mehr aus Bad Berleburg, Bad Laasphe und Erndtebrück. Melden Sie sich für den kostenlosen Newsletter aus Wittgenstein an. +++

Rentkammer geht Baustelle Nordknoten aus dem Weg

Die Rentkammer hat mit den Arbeiten bis zu diesem Zeitpunkt gewartet, um die Verkehrssituation in Bad Berleburg während der Bauarbeiten an der Bundesstraße B 480 und dem Nordknoten nicht zusätzlich zu belasten. Außerdem werden die Arbeiten von Freitag bis Sonntag durchgeführt, um den Berufsverkehr so wenig wie nötig zu beeinträchtigen.

Der gesperrte Straßenabschnitt kann über Diedenshausen weiträumig umfahren werden.