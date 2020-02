Bad Berleburg: Kanal-TÜV nur noch bei Verdachtsfällen

Es gibt Neuigkeiten vom Kanal-TÜV. In der Sitzung des Bad Berleburger Betriebsausschusses berichtet der Leiter des Bad Berleburger Bauhofes, Achim Vorbau, von einer geplanten Gesetzesänderung, die auch gut 70 Haushalte in Wemlighausen betreffen wird.

So wird die gesetzliche Grundlage von Dichtheitsüberprüfung bei Hausanschlüssen verändert. Bis Mitte des Jahres kann dies dauern. Inzwischen ist man in NRW bereits von einer generellen Überprüfung zur Überprüfungspflicht von Anschlüssen in Wasserschutzgebieten gekommen. Geplant ist aber auch diese nur noch an einen begründeten Verdacht zu koppeln, so Vorbau.

In Bad Berleburg sind von der Regelung aktuell etwa 70 Haushalte in Wemlighausen betroffen. Diese müssten eigentlich bis zur Jahresmitte ein Prüfzertifikat vorlegen. Doch werde der Kreis mit Blick auf die Gesetzesänderung, dieses nicht einfordern.

Böschungshobel und Kaltasphalt

Peter Gehner (Bündnis90/Die Grünen) hat zwei Anfragen an den städtischen Bauhof, die Vorbau beantwortet. So wollte Gehner wissen, ob es Schulungen für den Umgang mit dem Böschungshobel gebe. „Jeder Mitarbeiter, der ein Gerät benutzt, ist im Umgang damit unterwiesen. Eine spezielle Vorgabe für Böschungshobel gibt es nicht“, so Vorbau. Allerdings halte man sich an die Vorgaben, die einen Pflegeschnitt von Wiesen erst ab dem 1. Juli zulassen. Böschungsschnitte erfolgen nur zwischen dem 15. November und dem 28. Februar.

Gehner hatte zudem gesehen, dass Schlaglöcher mit Asphalt verfüllt werden, ohne diesen zu verdichten. Das Vorgehen des Bauhofes konnte Vorbau erläutert. Kaltasphalt sei ein teueres Mischgut, dass lediglich für verkehrsgefährdende Schlaglöcher genutzt werde. Es reiche aus, dies einzufüllen und mit einem Stampfer oder dem eigene Fahrzeug zu verdichten, so Vorbau weiter.