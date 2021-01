Bad Berleburg: Jugendarbeit in Zeiten der Pandemie

Jugendarbeit in Zeiten der Pandemie in Bad Berleburg.

Bad Berleburg Jugendarbeit "to go" und per Videokonferenz: Da der Treff im Jugendcafé Am Markt derzeit nicht stattfinden kann, gibt es Alternativen.

Das Jugendcafé Am Markt ist eigentlich der Treffpunkt von Kindern und Jugendlichen in Bad Berleburg. An mehreren Tagen in der Woche finden dort Angebote

für Kinder und Jugendliche aus der Kernstadt und den Ortsteilen statt - eigentlich.

Denn aktuell befinden sich alle im Lockdown und auch die Arbeit mit Kindern und

Jugendlichen kann nicht im gewohnten Rahmen stattfinden.

Die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen der Abteilung Kinder-, Jugend- und Familienförderung der Stadt Bad Berleburg sind sich einig, dass es jetzt besonders wichtig ist, jungen Menschen ein offenes Ohr zu schenken und den Kontakt zu halten. „Alle Familien müssen auf unterschiedliche Weise mit der aktuellen Situation umgehen und sich den Herausforderungen stellen. Das sorgt nicht selten für schlechte Stimmung und Streitereien“, so die Erfahrung von Julia Bade, Leiterin des Jugendcafés Am Markt.

Da der Treff nicht öffnen kann, müssen neue Wege beschritten werden.

Die Alternativen

- Jugendarbeit „to go“ mit den Jugendbus-Tüten, die bereits drei Mal in die

Ortschaften gebracht wurden.

- Jugendarbeit per Videokonferenz, anstatt persönlicher Treffen im Jugendcafé.

- Jugendarbeit am offenen Fenster, um Spielmaterialien auszuleihen oder einen

kurzen Schnack mit den Mitarbeiterinnen zu halten.

- Jugendarbeit als Einzelfallhilfe nach Terminvereinbarung, um ein Problem zu

lösen, eine Bewerbung zu schreiben oder sich ganz einfach den Frust von der

Seele zu reden.

- Jugendarbeit in Telefonsprechstunde.



Diese Angebote finden aktuell statt und werden von Kindern und Jugendlichen

angenommen. Sie werden niemals die Arbeit im offenen Treff ersetzen, aber sie sind

eine Alternative. Beworben werden die Angebote jugendgerecht über Instagram und

Facebook, auch mal als WhatsApp-Status über das Stadtjugendpflege-Handy.

Mehr Informationen im Internet



Wer Informationen zur Offenen Kinder- und Jugendarbeit erhalten möchte, kann über

Jugendcafé Am Markt bei Facebook und jugendcafe_blb auf Instagram folgen. Als

Ansprechpartnerinnen stehen Katharina Benner-Lückel, Julia Bade und Kerstin

Irmischer jedoch auch mit ihren Kontaktdaten auf www.bad-berleburg,de jederzeit

gerne zur Verfügung.