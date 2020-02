Dotzlar. Dirk Jung, Ortsvorsteher von Dotzlar, will sein Ratsmandat in jüngere Hände geben. Warum der Jusovorsitzende Joshua Briel dafür in Frage kommt.

Dirk Jung hat sich Gedanken gemacht. Schon lange vor der anstehenden Kommunalwahl war dem 55-Jährigen klar, dass sich etwas ändern muss. Und gemeinsam mit Joshua Briel (23) hat er eine Lösung gefunden – einen echten Generationenwechsel. Ob das, was sich die beiden ausgedacht haben, auch funktioniert, hängt aber von den Wählerinnen und Wählern ab. Die können sich bei der Kommunalwahl am 13. September entscheiden.

Große Unterschiede

Seit 1992 lebt Dirk Jung in Dotzlar. Seit elf Jahren ist er Ortsvorsteher. Ein Ehrenamt, das der „zügelöfene“, gebürtige Siegerländer gerne und mit Leidenschaft macht. Seit 2014 ist Jung auch Stadtverordneter für die SPD. Jung kennt die Anforderungen für beide politischen Ämter. „Das sind zwei komplett unterschiedliche Arbeitsfelder“, erklärt Jung, der über die SPD und die Arbeit als sachkundiger Bürger in den Rat kam. „Ich bin seit 20 Jahren in der SPD und komme auch aus einem sozialdemokratischen Haushalt“, erklärt Dirk Jung. Aber nicht nur deshalb interessiert er sich für Politik. Er war auch Schülersprecher in der Hauptschule und später in der Berufsschule. Dann kamen Gewerkschaft und Betriebsratsarbeit. „Ich habe schon immer etwas gegen Ungerechtigkeit“, sagt er über seine Grundmotivation.

Aber nach sechs Jahren kräftezehrender politischer Arbeit als Stadtverordneter ist klar: Dirk Jung will sich auf den Posten als Ortsvorsteher konzentrieren und das Ratsmandat abgeben. „Ich bin ein Machertyp. Im Ort braucht man einen, der vorangeht und die Leute mitnimmt“, sagt er und blickt auch mit Stolz auf die vergangenen elf Jahre zurück: „In Dotzlar hat sich Vieles bewegt. 700.000 Euro sind im Ort investiert worden, aus Fördergeldern, Spenden und durch Eigenleistungen“, so Jung.

Hintergrund Dirk Jung für eine Direktwahl der Ortsvorsteher „Wenn es nach mir ginge, könnten die Ortsvorsteher in einem Dorf direkt gewählt werden“, macht Dirk Jung deutlich. Aktuell ist das Vorschlagsrecht für einen Ortsvorsteher an das Wahlergebnis bei der Kommunalwahl gekoppelt. Die Partei mit den meisten Stimmen darf den Vorschlag machen. „Wenn wir das entkoppeln, ist die Wahl auch losgelöst von Parteipolitik“, erläutert Jung. Der Dotzlarer ist der Überzeugung, dass es auf diese Weise einfacher sein könnte, geeignete Kandidaten für dieses wichtige Ehrenamt zu finden. „Ich möchte auf jeden Fall eine Situation wie aktuell in Schwarzenau vermeiden“, sagt Jung. Dort war der SPD-Ortsvorsteher zurückgetreten und nun ist der Posten vakant.

Er macht deutlich, dass dies nicht allein sein Verdienst ist: „Dafür brauchst Du Helfer und die Vereine. Ohne Vereine geht in einem Dorf nichts.“ In der Ratspolitik ist das anders, weiß der Kommunalpolitiker. Doch Themen losgelöst vom Dorf sind nicht seine Sache. Deswegen hat Dirk Jung überlegt, wie man diesen Rückzug managen kann.

Erste Gespräche

„Im Sommer vergangenen Jahres hat mich Dirk angesprochen“, erklärt Joshua Briel. Der Dotzlarer ist so etwas wie die politische Ideallösung für einen Generationenwechsel, glaubt Jung. Briel ist Kriminalkommissar im hessischen Korbach, lebt aber nach wie vor im Ort. Der 23-Jährige hat in den vergangenen Jahren Karriere in der SPD gemacht. Vor drei Jahren wurde er Gründungsvorsitzender der Wittgensteiner Jusos – dem Zusammenschluss von Jusos aus den drei Wittgensteiner Kommunen. Außerdem ist er stellvertretender Vorsitzender des aus allen eigenständigen Ortsvereinen fusionierten Ortsvereins Bad Berleburg.

Politische Motivation

Wie Dirk Jung ist auch Joshua Briel schon in der Schulzeit politisiert worden. „Ich habe immer gerne diskutiert und habe ein hohes Gerechtigkeitsempfinden.“ Warum es ausgerechnet die SPD wurde, ist Briel klar: „Ich bin der erste in meiner Familie, der studieren konnte. Ich finde auch, dass ich das der SPD verdanke.“ Briel hat auch schon klare Ziele: „Ich finde es cool, wie es in Dotzlar läuft, das müssen wir erhalten.“ Briel möchte sich für attraktive Wohngebiete und den Erhalt der Schulen und Vereine einsetzen.

Ob ihm sein Beruf in der Politik hilft? „Ich glaube schon. Ich arbeite mich gerne akribisch und analytisch in Themen ein, mag es den Dingen auf den Grund zu gehen und bringe das Wissen mit, wie Behörden funktionieren. Und im Zweifel habe ich Dirk als Berater.“