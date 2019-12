Bad Berleburg: Friederike-Fliedner-Haus wächst im Zeitplan

„Die Küchen für die Wohngruppen werden gerade ausgewählt, die Farbkonzepte erstellt.“ So beschreibt Birgit Niehaus-Malytczuk den Stand der Bauarbeiten für das neue Friederike-Fliedner-Haus. Sie ist Geschäftsleiterin Altenhilfe Wittgenstein beim Evangelischen Johanneswerk als Träger des neuen Alten- und Pflegeheims für künftig 72 Bewohner, das gerade mitten in der Bad Berleburger Kernstadt entsteht. Anfang Oktober 2020 soll es eröffnet werden.

Rückblende: Anfang April wird auf einem Grundstück Ecke Graf-Casimir-Straße/Mühlwiese die Bodenplatte aus Beton für den neuen Gebäudekomplex gegossen. Mitte August: Auf dem Gelände erhebt sich mittlerweile der vierstöckige Rohbau des neuen Friederike-Fliedner-Hauses, ein Alten- und Pflegeheim für künftig 72 Bewohner. Und im Oktober wird Richtfest gefeiert.

Haus am Sähling: Umbau ab August

Das Richtfest ist längst gefeiert, der Außenputz ist zum Teil schon an den Wänden: Blick auf das neue Alten- und Pflegeheim an der Ecke Mühlwiese/Graf-Casimir-Straße. Foto: Eberhard Demtröder

„Der Innenausbau ist voll im Gange“, sagt Diplom-Ingenieur Martin Müller, Bauleiter Berge Bau Erndtebrück als Generalunternehmer des Bauprojekts. „Die Innenputz-Arbeiten haben begonnen, die Installateure sind mit der Grob-Installation durch und die Dachdecker-Arbeiten sind abgeschlossen“. Laut Müller laufen die Arbeiten „nach Zeitplan“ – wenn auch „das regnerische Wetter vom Herbst das nicht gerade beschleunigt hat“.

Birgit Niehaus-Malytczuk geht wie Müller davon aus, dass zum 31. Juli die Übergabe des fertigen Gebäudes stattfindet – und vom 1. August bis 30. September die Bewohner aus dem „Haus am Sähling“ auf den Umzug in die Mühlwiese vorbereitet werden. „Das wird ja voraussichtlich ein Mix sein von Bewohnern vom Sähling und neuen Bewohnern, die schon auf der Warteliste stehen“, so Niehaus-Malytczuk zur Nutzung des Fliedner-Heims.

Wittgenstein Bauprojekt kann sich sehen lassen Das Bauprojekt an der Mühlwiese im Herzen Bad Berleburgs kann sich sehen lassen: Rund 10,5 Millionen Euro investiert das Evangelische Johanneswerk in sein neues Friederike-Fliedner-Haus – mit 72 Einzelplätzen für betreuungs- und pflegebedürftige Menschen nach dem Hausgemeinschaftskonzept. Auf rund 3700 Quadratmetern Fläche „wollen wir einen neuen Wohn- und Lebensort schaffen“, erklärt beim Richtfest im Oktober Johanneswerk-Geschäftsführer Dr. Bodo de Vries den Festgästen – mit sechs Hausgemeinschaften auf drei Etagen.

Der 1. August sei zugleich der Startschuss für den lange geplanten Umbau im „Haus am Sähling“, so die Geschäftsleiterin. Bis 2021 sollen hier weitere 48 stationäre Pflegeplätze nach modernen Standards entstehen. Dann würde das Johanneswerk in Bad Berleburg insgesamt 120 Plätze in zwei Einrichtungen bereitstellen.

Offene Angebote für alle Bürger

Im neuen Fliedner-Haus plant das Johanneswerk im Übrigen ganz bewusst „offene Angebote für das Quartier“. Ein vorrangiges Ziel dabei sei „die Förderung sozialer Teilhabe der älteren Bevölkerung in und um Bad Berleburg“, erläutert Birgit Niehaus-Malytczuk. „Die zentrale Lage im Stadtkern von Bad Berleburg ist hier ein deutlicher Vorteil.“

Offene Angebote für die Bevölkerung werden laut Niehaus-Malytczuk vor allem sein: Bürger-Veranstaltungen zu gesundheitlichen und sonstigen für Senioren interessanten Themen, Veranstaltungen an Feiertagen und besonderen jahreszeitlichen Ereignissen, offene Nachmittage mit Singen, Bewegungsübungen, Gedächtnistraining, Vorlesen und mehr, Beratungstermine zur ambulanten Versorgung und Stärkung des selbstbestimmten Lebens in der eigenen Häuslichkeit, Trauercafé und ambulante Hospizarbeit – hier in enger Zusammenarbeit mit dem Verbundpartner Diakonisches Werk.