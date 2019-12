Bad Berleburg: Darum wird der „Alte Bahnhof“ bald schließen

Nach etwas mehr als zweieinhalb Jahren wird das Restaurant „Alter Bahnhof“ zum 29. Dezember schließen. Das teilten die Besitzer Thomas und Nicole Decker bedauernd auf der Facebook-Seite des Restaurants mit, ohne jedoch konkrete Gründe zu nennen. „Leider schließen wir nicht, weil wir müssen, sondern vielmehr aus einigen Umständen, die wir persönlich so nicht akzeptieren möchten“, heißt es dort. Auf Nachfrage ist Thomas Decker jedoch wichtig zu betonen, dass es weder an einer finanziellen Schieflage noch an mangelnder Kundschaft liege. Vielmehr habe das angespannte Verhältnis zu dem Verpächter zu dieser Entscheidung geführt.

Die Mitarbeiter

Thomas Decker und seine Frau Nicole werden sich beruflich aus Bad Berleburg zurückziehen. Foto: Christoph Vetter / WP

„Als wir damals nach Berleburg gekommen sind, dachten wir erstmal, dass wir schauen, ob es hier überhaupt funktioniert. Aber unser Konzept mit moderner, deutscher Küche ist sehr gut aufgegangen. Der Umsatz lag sogar über unseren Erwartungen“, sagt Thomas Decker. Mit dem Rückzug aus dem „Alten Bahnhof“ hat sich der gebürtige Girkhäuser geschäftlich von Bad Berleburg getrennt, seine Disco-Bar „Muhve In“ in Winterberg betreibt er weiter. Dort werden auch fünf seiner Beschäftigte vom „Alten Bahnhof“ weiter arbeiten. Ein Mitarbeiter wird in das italienische Restaurant „Zum Weißen Ross“ wechseln.

Der Vertrag

Der Pachtvertrag für den „Alten Bahnhof“ läuft laut Decker am 31. März 2020 aus, dennoch habe man sich entschieden bereits zum Jahresende den Betrieb zu schließen. „Generell sind die Monate Januar, Februar und März eher umsatzschwache Monate“, so Decker. Da sei die finanzielle Einbuße nicht allzu hoch. Aktuell sollen Gespräche mit einem neuen Pächter laufen, der womöglich auch vor dem 31. März 2020 das Gebäude beziehen könne. Dieser habe gegenüber Decker bereits verlauten lassen, dass er an losem Inventar wie Küchengeräten und der Kasse interessiert sei. Der Verpächter „Rothaar-Immobilien“ bestätigte auf Anfrage, dass derzeit Gespräche bezüglich einer neuen Verpachtung laufen. Wer den „Alten Bahnhof“ übernehmen wird und wann, dazu konnte am Freitag niemand Stellung beziehen. Der verantwortliche Immobilienmakler Günther Schmidt war nicht zu sprechen.

So ganz möchte Thomas Decker Bad Berleburg eigentlich nicht den Rücken zukehren. „Aber momentan sehe ich keinen gastronomischen Platz in der Kernstadt, an dem ich etwas wagen würde“, so Decker. Der EinsA-Komplex sei potenziell interessant für ihn – allerdings müssten dafür zunächst politische Entscheidungen getroffen werden, die noch Jahre andauern könnten.

Thomas Decker weist nochmal daraufhin, dass Gutscheine für den „Alten Bahnhof“ bis 29. Dezember eingelöst werden müssen, da sie sonst verfallen.