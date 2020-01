Bad Berleburg: Baumrainklinik zieht ab Dienstag um

Ende kommender Woche sollen alle Bad Berleburger Rehakliniken des Betreibers Vamed unter einem Dach vereint sein.

Auf Anfrage bestätigte die Sprecherin des Klinikbetreibers, Antje Gröpl-Horchler, dass der Umzug am Dienstag beginnt. Dann werden Patienten und Personal der Baumrainklinik vom Lerchenweg in die neuen Räume am Arnikaweg umziehen.

Verschoben

Ursprünglich war dies schon für Dezember geplant, wurde dann aber erneut verschoben. „Jetzt ist der ideale Zeitpunkt“, weiß Gröpl-Horchler, weil rund um die Feiertage und den Jahreswechsel erfahrungsgemäß nur wenige Patienten in den Kliniken sind. Mit einem Umzugsunternehmen, das bereits für den Umzug der früheren Rothaarklinik in die neuen Räume am Arnikaweg verantwortlich war, werden nun sukzessive die Therapiegeräte verlegt.

„Wir können unseren Patienten dann schöne neue Therapieräume anbieten und hoffen auf einen guten Start“, so Gröpl-Horchler weiter.

Der vom Klinikbetreiber angekündigte Umzug der Baumrainklinik bildet den Abschluss einer Umstrukturierung, bei der alle medizinischen Indikationen des Bereiches Rehabilitation unter einem Dach zusammengefasst werden.

Strukturwandel

Den Startschuss dafür hatte Ende Dezember 2018 noch Helios gegeben. Inzwischen sind sowohl die Reha-Sparte als auch das Akut-Krankenhaus in Bad Berleburg zur Konzernschwester Vamed gewechselt. In Baumrainklinik waren die Orthopädie und die Schmerztherapie untergebracht. Speziell die Orthopädie hatte mit sinkenden Fallzahlen zu kämpfen. Der ärztliche Direktor der Rehakliniken, Dr. Dietmar Schäfer, hob bereits 2018 die Synergien hervor, wenn die Indikationen Neurologie, Orthopädie, Psychosomatik, Innere Medizin und Hörstörungen räumlich zusammengezogen werden: „Neurologische Patienten mit orthopädischen Beschwerden können beispielsweise ohne organisatorischen Aufwand oder lange Transportwege einem orthopädischen Facharzt vorgestellt werden.“ Ähnliches gelte auch für die Schmerztherapie, die oft bei orthopädischen Diagnosen eine Rolle spiele, wie die Chefärztin der Orthopädie, Dr. Monika Koch, damals erläuterte.

Gebäudenutzung

Die Baumrainklinik steht künftig aber nicht leer. Die Räume sollen weiterhin als Unterkunft für Mitarbeiter dienen, die in Bad Berleburg arbeiten, aber aus anderen Regionen stammen. Für die zwischenseitlich als Notunterkunft für Flüchtlinge an die Bezirksregierung vermietete Rothaarklinik zeichne sich mittelfristig ebenfalls eine neue Verwendung ab: „Wir führen Gespräche mit einem ernsthaften Interessenten“, so Gröpl-Horchler.