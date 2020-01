Bad Berleburg. Eine Bankmitarbeiterin hatte den richtigen Riecher. Summe und Dringlichkeit kamen ihr komisch vor.

Bad Berleburg: Bankangestellte verhindert Enkeltrick

Eine aufmerksame Mitarbeiterin eines Bankinstituts konnte jetzt erfolgreich verhindern, dass eine Bad Berleburger Seniorin Opfer eines hinterhältigen Enkeltricks wurde.

Wie die Polizei jetzt mitteilt, fand der Betrugsversuch am gestrigen Mittwoch statt. Die Dame suchte eine Bankfiliale in Bad Berleburg auf und wollte sich eine höhere fünfstellige Geldsumme auszahlen lassen. Dies und die Tatsache, dass die ältere Dame mit einem Taxi zur Bank gebracht wurde und keine Angehörigen mit dabei waren, erweckte das Misstrauen der Bankangestellten.

Kriminalpolizei ermittelt

Die alarmierte Polizei konnte dann herausfinden, dass hier eine Betrugsmasche zugrunde lag. Die noch unbekannten Täter hatten ein Taxi an die Wohnanschrift der Seniorin beordert, um diese schnellstmöglichst zur Bank zu bringen ohne Aufsehen zu erregen. Das Kriminalkommissariat in Bad Berleburg ermittelt nun in der Sache.

Statt zur Bank, schnell zur Polizei

Die Polizei schließt nicht aus, dass noch weitere ältere Menschen jetzt gleichlautende Anrufe bekommen könnten. Deshalb wird aus aktuellem Anlass nochmals vor dieser besonders perfiden Betrugsmasche gewarnt. Personen, die einen solchen Anruf erhalten, sollten sich schnellstmöglich (Notruf 110) mit der Polizei in Verbindung setzen.

Nie unter Druck setzen lassen

Gleichzeitig weist die Polizei in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Geldgeschäfte unter Familienangehörigen im Regelfall zeitlich nicht so dringend sind, dass eine unmittelbare Entscheidung am Telefon getroffen werden müsste. Solche wichtigen Entscheidungen werden am besten in ruhiger Atmosphäre unter persönlicher Anwesenheit aller Beteiligten getroffen. Deshalb sollte man sich am Telefon niemals unter Druck setzen lassen.