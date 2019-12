Erndtebrück/Lützel. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf insgesamt rund 5200 Euro. Außerdem wurde der Unfallfahrer zur Blutprobe gebeten.

B 62 bei Lützel: 31-Jähriger überschlägt sich mit dem Auto

Ein 31-jähriger Autofahrer hat sich in der Nacht zum Montag auf der Bundesstraße B 62 bei Lützel mit seinem Wagen überschlagen und ist dabei leicht verletzt worden. Laut Polizeibericht war der Mann am frühen Montagmorgen gegen 0.30 Uhr mit seinem Volvo unterwegs, als es in einer Linkskurve geschah.

Polizeikelle in der „Applauskurve“

Da das Auto nun halb auf der Seite, halb auf dem Dach lag, verständigte der 31-Jährige einen Freund, der ihn dann mit seinem Fahrzeug aus dem Graben zog und abschleppte. Dieses Gespann wurde allerdings von Polizeibeamten der Wache Kreuztal in Höhe der „Applauskurve“ am Abzweig nach Ruckersfeld angehalten. Dabei fiel den Beamten auf, dass der 31-Jährige alkoholisiert war. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf insgesamt rund 5200 Euro.