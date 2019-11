Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Auszubildende und Fachangestellte gesucht

Die Gemeinschaftspraxis würde sich über Zuwachs in ihrem Team riesig freuen.

Zahnmedizinische Fachangestellte und vor allem potenzielle Auszubildende können sich in der Praxis unter 02751/3651, per E-Mail, vongersdorff@web.de, melden oder sich direkt in der Praxis in der Bismarckstraße 9 in Bad Berleburg vorstellen.