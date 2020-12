Auf Barmherzigkeit vertrauen

Wittgenstein „Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist“ - Menschen aus dem Kirchenkreis Wittgenstein haben sich dazu Gedanken gemacht.

„Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist“ - dieses Wort aus dem Lukas-Evangelium steht als Jahreslosung über 2021. Eine Ermutigung für alle Menschen, die das vergangene Jahr als unbarmherzig empfunden haben. Gedanken zur Jahreslosung aus dem Wittgensteiner Kirchenkreis werden wir in den nächsten Tagen veröffentlichen.

Der Girkhäuser Daniel Seyfried, Gemeindepädagoge der Leiter des Kirchenkreis-Kompetenzzentrums für Kinder-, Jugend- und Familienarbeit, macht den Anfang. Er hat wahrgenommen, dass uns heute die Vokabel in ihrer Verneinung schneller über die Lippen geht: „‚Barmherzigkeit‘ ist das bestimmende Wort in diesem Vers. Dabei fällt auf, dass ‚barmherzig‘ in unserem Sprachgebrauch kaum noch Anwendung findet und wenn dann eher in der Umkehrung ‚unbarmherzig‘.

Intensive Verbindung

Die Jahreslosung nimmt bei der ‚Barmherzigkeit‘ zwei Aspekte auf. Zum einen ist der Blick auf Gott gerichtet, der barmherzig ist. Darauf dürfen wir auch 2021 vertrauen, dass wir einen Gott haben, der mitfühlt, der mitleidet, der sich erbarmt. Wie tröstlich ist es, einen solchen Gott zu haben, der so intensiv mit uns Menschen verbunden ist. Zum anderen werden wir Menschen in den Blick genommen und aufgefordert ebenfalls barmherzig zu sein; also auch mit anderen mitzuleiden, mitzufühlen und Erbarmen zu haben, zu vergeben. Es geht hier um eine Haltung und Einstellung zu unserem Nächsten und uns selbst.“

Die weiteren Autoren

Superintendentin Simone Conrad aus Wingeshausen, Küster und Organist Phillip Dreisbach aus Feudingen, Pfarrerin Christine Liedtke aus Girkhausen, Presbyter Georg Bender aus Bad Berleburg, Presbyter Christian Schneider aus Schwarzenau, der Erndtebrücker Pfarrer Jaime Jung, die Geschäftsführerin des Abenteuerdorfes Silke Grübener und Pfarrer Dieter Kuhli aus Bad Laasphe haben ebenfalls aufgeschrieben, was ihnen zur Jahreslosung einfällt. Mehr davon am Freitag.