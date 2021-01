Amtseinführung Superintendent

Ngerengere Simon Mbapa als Superintendent im Partnerkreis Ngerengere des Ev. Kirchenkreises Wittgenstein eingeführt

Genau wie der Evangelische Kirchenkreis Wittgenstein seit vergangenem Jahr mit Simone Conrad eine neue Superintendentin hat, so hat auch der Wittgensteiner Partner-Kirchenkreis im tansanischen Ngerengere eine neue Leitung. Eigentlich war der Einführungs-Gottesdienst dort für Weihnachten geplant, musste dann aber verschoben werden. Am vergangenen Sonntag war es nun soweit: Simon Mbapa wurde feierlich ins Amt eingeführt. Pfarrerin Christine Liedtke aus Girkhausen, die neue Vorsitzende des Kirchenkreis-Unterausschusses für die Partnerschaft mit Ngerengere, war genau wie Simone Conrad als Zuschauerin in einer Zoom-Video-Konferenz beim Gottesdienst in Ngerengere dabei. Jedenfalls etwa für anderthalb Stunden, bis dann der Kontakt abbrach. Das reichte aber, um in Wittgenstein einen guten Eindruck von der Veranstaltung zu bekommen - auch wenn der gesamte Gottesdienst mit vier Stunden deutlich länger dauerte. Christine Liedtke fasste ihre Impressionen folgendermaßen zusammen: „Die Kirche in Ngerengere war festlich rot geschmückt mit der Farbe für den Heiligen Geist, wie wir das aus lutherischen Gemeinden kennen. Es waren viele Menschen da, auch draußen vor der Kirche. Keiner trug Mundschutz. Es war auch ein Mensch in einem Rollstuhl mit Fahrrad-Charakter da, so dass er ihn selbst fahren konnte. Für ihn wurde, während eines Tanzes von einer Tanzgruppe, extra eine Kollekte gesammelt, das hieß, wer wollte, ging zu ihm und drückte ihm eine Gabe in die Hand.“ Aber Christine Liedtke und Simone Conrad waren nicht nur als Zuschauerinnen anwesend, im Gottesdienst wurde auch ein Video von den Beiden gezeigt. Neben einer Grußbotschaft für Simone Mbapa und die Geschwister in Ngerengere gehört zu dem Film auch der Segen für den neuen Superintendenten des Partnerkirchenkreises Ngerengere. Wobei nur der Aaronitsche Segen auf Deutsch gesprochen wurde, der übrige Text war auf Kisuaheli. Übersetzt hatte den der tansanische Pastor David Mushi aus Geisweid, der als Ökumenischer Mitarbeiter auch für den Wittgensteiner Kirchenkreis zuständig ist. Und sowohl die Übersetzung aus dem Deutschen, als auch der Vortrag auf Kisuaheli funktionierten. Christine Liedtke freute sich danach: „Unser Grußwort wurde im Gottesdienst abgespielt, und wie ich hörte, haben das alle gut verstanden und sich sehr darüber gefreut.“ Wer das Video selbst anschauen möchte, findet es auf dem YouTube-Kanal des Evangelischen Kirchenkreises Wittgenstein unter https://www.youtube.com/watch?v=wxgS9JtvoTU.