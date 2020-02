6000 Euro für den Helfer-Nachwuchs in Bad Berleburg

Es ist eine beeindruckende Summe: 6000 Euro sind bei der Weihnachtstombola des Hagebaumarktes in Bad Berleburg in 2019 für den guten Zweck zusammengekommen. Marktleiter René Schachtschneider und seine Mitarbeiterin Sabine Koritkowski-Becker konnten jetzt vier große Spendenschecks ausfüllen. Über je 1000 Euro freuen sich die Jugendorganisationen des Ortsverbandes Bad Berleburg des Technisches Hilfswerks, der Freiwilligen Feuerwehr Bad Berleburg und des Deutschen Roten Kreuzes Bad Berleburg. Die Hälfte des Tombolaerlöses, in diesem Fall 3000 Euro, gehen traditionell an das Kinderhospiz Balthasar in Olpe.

Schon seit vielen Jahren organisieren die Mitarbeiter des Baumarktes diese Tombola für den guten Zweck. Deswegen bedankte sich René Schachtschneider zunächst bei den Männern und Frauen rund um Organisatorin Sabine Koritkowski-Becker. Die wiederum gab den Dank an die Bad Berleburger Geschäftswelt weiter, die gemeinsam mit den Lieferanten des Marktes 2200 hochwertige Preise für die Tombola gestiftet hatten. „Ohne die Händler ginge das alles gar nicht“, sagt Koritkowski-Becker.

Dann wurden die Schecks übergeben und René Schachtschneider macht noch einmal deutlich, wie wichtig das ehrenamtliche Engagement der örtlichen Hilfsorganisationen sei. „Sie sorgen dafür, dass wir ruhig schlafen können.“ Das Geld solle die Nachwuchsarbeit bei THW, Feuerwehr und DRK unterstützen. Im Namen der Beschenkten bedankte sich der Stellvertretende Stadtbrandmeister Jens Schmidt für die große Unterstützung.