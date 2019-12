Erndtebrück. Der Spendenscheck des Erndtebrücker Unternehmens AST Kunststoffverarbeitung wird beim Weihnachtsbaum-Verkauf der Feuerwehr überreicht.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

5000 Euro für den Förderverein der Erndtebrücker Feuerwehr

Auch im abgelaufenen Geschäftsjahr hat die AST Kunststoffverarbeitung GmbH wieder erfolgreich gewirtschaftet. „Alle Standorte der AST-Gruppe konnten ihre Umsätze steigern“, vermeldete Geschäftsführer Dirk Strohmann bei der Weihnachtsfeier. Grund genug, um auch in diesem Jahr eine großzügige Spende an den Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Erndtebrück zu überreichen.

Im Rahmen des Weihnachtsbaum-Verkaufs der Feuerwehr übergab AST-Kundenbetreuer Stefan Langer den symbolischen Scheck im Wert von 5000 Euro an Vorstandsmitglied Dietmar Born. „Wir wissen sehr zu schätzen, was die Feuerwehr für die Region und den Ort Erndtebrück leistet“, so Langer. „Und auch die Aktion des Weihnachtsbaum-Verkaufs inklusive Lieferservice ist ein tolle Sache für unsere Gemeinde.“

Neuer Rekord: 200 Weihnachtsbäume am Tag verkauft

Vor allem aber ist sie ein großer Erfolg für die ortsansässigen Rettungshüter, die in diesem Jahr einen neuen Rekord vermelden: Bereits am ersten Verkaufswochenende wurden an einem Tag 200 Weihnachtsbäume verkauft. Da musste für das vergangene Wochenende erst einmal Nachschub besorgt werden. Am Ende wurden stolze 330 Weihnachtsbäume an den Mann gebracht.

„Wir freuen uns, dass diese Aktion bei der Bevölkerung so gut ankommt und angenommen wird“, sagte Born bei der Spendenübergabe. „Und wir sagen dem Unternehmen AST Danke für seine Spende an unseren Förderverein.“ Weitere Spendenschecks des Erndtebrücker Unternehmens gingen außerdem an die DRK-Kinderklinik in Siegen und das Kinderhospiz Balthasar in Olpe.