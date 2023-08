Zwiebelsackträgerstaffelläufe: So kann man sich anmelden

Nicht mehr lang, dann startet die Wittener Zwiebelkirmes. Die Anmeldung für die Staffelläufe hat schon begonnen. Das ist in diesem Jahr geplant.

Bald steht Witten wieder kopf. Vom 1. bis zum 4. September findet die 599. Wittener Zwiebelkirmes statt. Geplant sind vier Tage Kirmestrubel und ein buntes Rahmenprogramm für Groß und Klein. Dazu zählen u.a. die traditionellen Zwiebelsackträgerstaffelläufe. Dazu kann man sich nun anmelden.

Auf die Wittener warten tolle Preise

In Anlehnung an die Sackträgergilde findet der Zwiebelsackträgerstaffellauf in diesem Jahr bereits zum 44. Mal statt. Die Zwiebelsackträgerstaffelläufe für Erwachsene starten am Samstag, 2. September, um 18 Uhr. Die Ausgabe der Startnummern läuft ab 17.30 Uhr. Die Laufstrecke führt in diesem Jahr über die Ruhrstraße. Los geht es am Sparkassenvorplatz, dann über die Kreuzung Wiesenstraße/Oststraße bis hin zur Ruhrstraße Hausnummer 7 und zurück. Im Anschluss an die Läufe findet die Siegerehrung auf der Bühne am Voß’schen Garten statt. Auf die Gewinnerinnen und Gewinner warten tolle Preise.

Und so geht es: Eine Staffel aus vier Läufern und/oder Läuferinnen trägt einen mit Zwiebeln gefüllten Sack ohne weitere Hilfsmittel vom Start zum Ziel. Es gibt sieben Leistungsklassen mit unterschiedlich schweren Zwiebelsäcken. Der Zwiebelsack wird unterwegs dreimal gewechselt. Die Staffeln können sich aus aktiven Vereinssportlern, Freizeitsportlern, Hausgemeinschaften, Freundeskreisen oder anderen Gruppen zusammensetzen.

Zwiebelsackträgerstaffellauf für Kinder, Schülerinnen und Schüler

Auch der Zwiebelsackträgerstaffellauf für Kinder, Schüler und Schülerinnen gibt es in diesem Jahr wieder. Er findet am Samstag, 2. September, um 15 Uhr, statt. Die Laufstrecke führt ebenfalls über die Ruhrstraße. Eine Staffel aus vier Läufern und/oder Läuferinnen trägt eine Zwiebel vom Start zum Ziel. Die Läufer und Läuferinnen treten in neun Leistungsklassen mit unterschiedlich schweren Zwiebeln an. Die Teilnehmenden erhalten Urkunden und Gutscheine für die Kirmes. Die Siegerehrung findet im Anschluss an die Läufe statt.

Anmeldeschluss für beide Veranstaltungen ist am 30. August. Anmeldung und weitere Informationen unter www.wittener-zwiebelkirmes.de. Einzelanmeldungen sind nicht möglich.

